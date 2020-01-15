AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor
Anayasa Mahkemesi'nın (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılması bekleniyor
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılması bekleniyor.
Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne de gönderdi. Yerel mahkeme AYM kararı doğrultusunda, erişim kararını kaldıracak. Euronews.com'da Görüntüle