AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor
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AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor

Anayasa Mahkemesi'nın (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın Türkiye'de yeniden erişime açılması bekleniyor

15.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:55
AYM'nin gerekçeli kararı yayımlandı: Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılması bekleniyor

'nin (AYM) Wikipedia gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ulaşmasının ardından Wikipedia'nın 'de yeniden erişime açılması bekleniyor.


Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne de gönderdi. Yerel mahkeme AYM kararı doğrultusunda, erişim kararını kaldıracak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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