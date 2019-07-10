AYM Ali İsmail'le aynı sokakta dövülen Doğukan Bilir için kararını verdi: Dayak değil eziyet

Anayasa Mahkemesi (AYM), Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri döneminde polislerin döverek öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümünde, aynı sokakta dövülen bir başka üniversite öğrencisi için ihlal kararını açıkladı. Darp edilen üniversite öğrencisinin başvurusunu görüşen AYM, eziyet yasağının ihlal edildiğine ve 25 bin lira manevi tazminata hükmetti

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de dövülerek öldürülmesinin tanığı olan ve aynı sokakta darp edilen Doğukan Bilir'in başvurusunda AYM kararını verdi.

Ali İsmail Korkmaz

YENİDEN YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

AYM, yirmiden fazla yerinden yaralanan ve üç dişi çıkan Bilir'e saldıran polislerin, sadece "basit yaralama" suçundan ceza almasının "orantısız" olduğunu belirterek Anayasanın "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz" maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, iki polis memuru ve bir sivil saldırganın eziyet yasağının ihlali sonucunun ortadan kaldırılması için yeniden yargılanması kararlaştırıldı.

"7-8 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLMÜŞTÜR"

Bilir'in başvurusunda 2 Haziran 2013'te TOMA'dan kaçarken, Korkmaz'ın dövülmesine ilişkin görüntülerin silindiği otelin bulunduğu sokakta yaşananlar AYM kararında şöyle aktarıldı:

"Sokak başında kısa bir süre bekledikten sonra polisin hareketlendiğini görünce otele doğru koşmaya başlamıştır. Bu sırada elleri sopalı, ikisi gaz maskeli, 4-5 kişi sopalarla başvurucuya saldırmıştır. Yere düşen başvurucuya polisler copla vurmuştur. Başvurucu buradan da kaçınca bina arasında kuytu bir yere girmiş, burada tekrar 7-8 kişi tarafından dövülmüştür."

AYM KARARINI VERDİ

Yerel mahkemenin polisler hakkında 3 bin TL adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sivil saldırgana da 3 bin TL adli para ceza verilmesine ilişkin kararına yapılan itirazlar da reddedilip, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde de onaylanınca konu AYM'ye taşındı.

AYM, "Başvurucunun dişindeki yaralar hariç diğer yaralar her ne kadar basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olsa da eylemin gece vakti silahtan sayılan sopa ve copla birden fazla kişi tarafından sokak ortasında işlendiği, dişteki kırık ve çıkıkların ise tek başına, yaralanmayı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek niteliğe büründürdüğü, bu durumun başvurucunun onurunu daha fazla zedeleyebileceği değerlendirildiğinden eylem eziyet kapsamında değerlendirilmiştir" sonucuna ulaştı. AYM, yerel mahkemenin sadece para cezası ile davayı geçiştirmesini ise "fiilin sonuçlarını hafifletecek biçimde, orantısız bir şekilde adli para cezası öngörüldüğü"nü belirterek sorumlu polis ve sivil saldırganın yeniden yargılanmasına hükmetti.

AYM ayrıca Bilir'e 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine ve sanıkların eziyet yasağını ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması yeniden yargılanması yapılmak üzere kararın da Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.