Aylin'in protez bacak sevinci
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Aylin'in protez bacak sevinci

Aylin'in protez bacak sevinci Muğla'da yolun karşına geçerken kamyon çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren, Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin girişimleri ile protez bacağına kavuştu.

27.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:30

Aylin'in protez bacak sevinci

Muğla'da yolun karşına geçerken kamyon çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren, Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin girişimleri ile protez bacağına kavuştu.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi Leylak sokakta yolun karşısına geçerken kamyon çarpan 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in kaza sonrası sağ bacağı kesilmişti. Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şubesi Aylin için protez bacak girişimleri sonuç verdi ve Aylin bugün takılan protez bacağı ile ilk adımını attı.

Menteşe ilçesinde geçen yıl 8 Aralık'ta Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah K. yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu tarafından aile ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'i çarpmış ve kaza sonrası küçük Aylin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 10 yaşındaki Aylin'in kamyon tekerinin altında kalan sağ bacağı kesilmişti.

Aylin Dağdeviren'in sağ bacağının kesilmesi sonrası Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şubesi Aylin'e protez bacak için çalışma başlatmıştı. Yapılan tedaviler sonrası kazada sağ bacağını kaybeden Aylin'e uygun protez bacak dernek yönetimi ve Muğlalı hayırsever iş adamları tarafından temin edildi.

Bugün özel bir rehabilitasyon merkezinde protez bacağına kavuşan Aylin, 7 ay sonra ilk defa yürüme sevinci yaşadı. Aylin'in protez bacağı ile ilk yürüme sevincine Baba Ahmet ve anne Handan Dağdeviren, Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan eşlik etti.

7 ay sonra yürümeye başlayan Aylin Dağdeviren, "Yürümek çok güzel. Protezimi de çok sevdim. Rahat hareket edebiliyorum. Okuluma gideceğim. Mutluyum" dedi.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Aylin'in kaza anından itibaren takip ettiklerini belirterek, "Aylin'i hastanede ziyaret etmiştik. O gün Aylin'e protez bacak için söz vermiştik. Sözümüzün arkasında durduk. Çok bir süreçten geçtik. Ama yılmadan mücadele ettik. Muğlalı hayırsever işadamlarına katkıları için teşekkür ediyorum. Aylin'in yüzünü güldürdük. İnşallah Aylin koşacak, hatta dans edecek. Hep beraber daha güzel şeyler göreceğiz. Bundan sonraki aşamasını da takip edeceğiz. Eğitimine de, normal hayatına da. Aylin'in bundan sonra manevi ablaları olacak" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, kazanın ardından Aylin'in sağlık durumu hakkında sürekli takipçisi olduklarını söylerken, bundan sonraki süreçte de aile ile iletişimlerinin devam edeceğini açıkladı.

Baba Ahmet Dağdeviren, "8 ay geçti aradan. Kolay değil, bazı şeyleri sözle değil, yaşayarak gördük. Allah kimseye göstermesin. Zor. İyi ve kötü günümüz geçti. Sağolsun Beyaz Ay Derneği Başkanı Pınar hanıma, vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Aylin'in protez bacak sevinci

Kaynak: İHA

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