Aylık akbil ne kadar oldu? İstanbul karta zam!

Aylık akbil ne kadar? İETT'ye ait ulaşım araçlarında kullanılan İstanbul kart hakkında son dakika bilgileri geldi. Elektronik Bilet Ücret Düzenlemesi Teklifi yüzde 15 zam ile oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda İstanbul karta zam mı geldi? 2021 akbile zam mı geldi? soruları yanıt buldu. İşte, İETT zam, İstanbul kart zam detayları! İstanbul güncel otobüs, metro, marmaray, metrboüs fiyatları! Öğrenci akbili ne kadar? 2021 İstanbul kart mavi kart fiyatları! Öğrenci kartına zam mı geldi?

Aylık akbil ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. UKOME'den ulaşımda önemli kararlar UKOME toplantısında İBB'nin bin yeni taksi teklifi reddedildi Elektronik Bilet Ücret Düzenlemesi Teklifi yüzde 15 zam ile oy birliği ile kabul edildi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında ulaşımla ilgili önemli kararlar alındı. İstanbul güncel otobüs, metro, marmaray, metrboüs fiyatları! Aylık akbil ne kadar?

ÖĞRENCİ KARTINA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep edildi.

İBB Başkanı İmamoğlu da toplu ulaşıma yapılan sübvanseler, gelir ve gider kalemlerini içeren bir sunum yaparak talep edilen zammın ekonomik gidişatın sonucu olduğunu söyledi.

İBB'nin toplu taşımaya 2,3 milyar TL sübvansiyonu olduğunu belirten İmamoğlu, bu rakamın bütçenin yüzde 8'ine denk geldiğini aktardı. İmamoğlu, ayrıca zamları her yıl temmuz ayında yapmak istediklerini kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, en son aralık ayında zam aldıklarını belirterek, tüm taşıma araçlarına aynı oranda ve aynı dönemde zam yapılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Temsilcisi Serdar Yücel ise toplu ulaşımın sübvanse edilmesinin önemine değinerek, yüksek zam yapılmasının vatandaşları bireysel araçlara yönelteceğini ve trafiği artıracağını belirtti. Yücel, zam tekliflerinin yüzde 15 olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu yüzde 24,12'lik ve yüzde 15'lik teklifleri ayrı ayrı oylamaya sundu.

TUHİM'in yüzde 24,12'lik teklifi oy çokluğu ile reddedilirken, yüzde 15'lik teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplu ulaşım ücretlerine daha önce 6 Şubat 2020'de yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.

Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

İSTANBUL KARTA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşımda kullanılan elektronik bilet fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı.

AYLIK AKBİL NE KADAR?

Zamlı İETT ücret tarifesine göre uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla;

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 lira olan tam mavi kart 317 lira,

50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 liradan satılacak