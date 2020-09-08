Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor
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Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor

Uzun bir aranın ardından 4. sezonuyla dün akşam ekrana gelen Çukur'da Koçovalılar'ın düşmanı Arık Böke ve Seren Erdenet, ellerine geçen Yamaç'ın babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü videoyu Cumali'ye yolladı. Yamaç'ın babasını öldürdüğünü öğrenen Cumali ise kardeşini vurdu. Yamaç'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümle belli olaca

08.09.2020 07:20 | Son Güncelleme: 08.09.2020 07:41

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, aylar sonra dün akşam izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen bir bölümün ardından dizinin 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 95. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanına Cumali ve Sultan'ın konuşması damga vurdu. "Yamaç Koçovalı'yı vurdular" sesinin yankılandığı tanıtımda, haberi alan Sultan, Cumali'den hesap soruyor.

YAMAÇ ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR

Çukur yeni bölüm fragmanında "Yamaç Çukur'u terk edecek" diyerek rest çeken Cumali ise babası İdris'i Yamaç'ın öldürdüğünü söylüyor. Sultan, Selim ve Emmi duydukları karşısında şoke olurken, bu olay sonrasında Çukur'da dengelerin nasıl değişeceği büyük merak uyandırıyor. Yamaç ise aynı anlarda hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir'i öldürüp Çukur'a açık mesaj veren Arık Böke'ye Yamaç Koçovalı'nın tepkisi sert oldu. Erdenet'lerin holdingine giden Yamaç büyük kavgayı başlattı. Yamaç Koçovalı ile Arık Böke Erdenet herkesin gözleri önünde yumruk yumruğa kavga etti.

Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor

Erdenet ailesinin uyuşturucu işinde olduğunu öğrenen Koçovalı kardeşler büyük oyunu başlattı. Uyuşturucu yüklü tırları ele geçiren Koçovalı'lar planın 2. aşaması için hazırlıklara başladı. Tırları ele geçiren Koçovalı kardeşler güçlerini göstermek ve mesaj vermek için Cengiz Erdenet'in önünü kestiler. Yakaladıkları uyuşturucuları Cengiz Erdenet'in arabasının üstüne boşaltan Koçovalı Kardeşler kim olduklarını açık şekilde gösterdi.

Çukur'a gelen Seren Erdenet elinde olan görüntüleri Cumali'ye verdi Yamaç'ın İdris Koçovalı'yı vurduğu görüntüleri izleyen Cumali tüm kahvehaneyi birbirine kattı. Sahnenin finalinde Yamaç'ı vuran Cumali herkesi şok etti.

Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor
Haber Yorumları (2)
ABİDİN: bu diziyi izleyenler psikolojik hasta insanlar.
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6.FİLO: Yamaç ölmez. baş rol oyuncusu nasıl ölsün. Kurtlar vadisinde Polat Alemdar 30 dan fazla mermi yediği halde ölmedi.
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