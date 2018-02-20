Aylan Bebekten Etkilendi, Suriyeli Mültecilerin Filmini Çekti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Sait Kaya adlı vatandaş, kendi imkanlarıyla Suriyeli mültecilerin dramını konu alan film çekti. Kaya'nın, Suriye'den Türkiye'ye kaçan bir ailenin çocuklarının dilenci çetesinin eline düşmesini konu alan "Ah Vatanım" adlı filminde oyunculukları oğlu, kızı ve yeğenleri üstlendi. Kaya, filmi yayınlamak için destek beklediğini belirtti.

Kızıltepe'de, Suriyeli mültecilerden ve Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebekten etkilenen Mehmet Sait Kaya adlı vatandaş, mültecilerin dramını konu alan bir film çekmek istedi. Önce filmin senaryosunu yazan Kaya, Suriye'den Türkiye'ye kaçan bir ailenin çocuklarının dilenci çetesinin eline düşmesini konu alan "Ah Vatanım" adlı filmi için kolları sıvadı. Ailesinin de desteğini alan Kaya, oğlu, kızı ve yeğenlerine rol verdiği, bir kızının da kameramanlık yaptığı filmini sıfır bütçe ve küçük bir kamera ile yaptı. Kaya, filmin yayınlanması için destek bekliyor.

"Aylan bebekten etkilendim"

Bodrum'da cansız bedeni kıyaya vuran Aylan bebekten ilham aldığını belirten Kaya, "Filmi yapmamızdaki amaç Suriye'de yaşanılan zulme amatörce bir ses, bir ruh getirmekti. Aylan bebekten çok etkilendim. Sokakta dilenen Suriyeliler, vatansız insanlar var. Aslında biz bunu filmde anlatmak istedik. Yani bir halk vatansız kalır ise nelere maruz kalır, neler yaşayabilir buradan yola çıkarak amatörce bir ses getirmek istedik. Akrabalarımı ve arkadaşlarımı topladım. Öncelikle benim çocuklarım var bu işin içerisinde. Küçücük bir kamerayla yani kameramız 100 TL bile değil. Onunla bir de bir müzik kutusuyla yaklaşık 3 saatlik uzun metrajlı film çektik. Bu filmi çekerken kimseden destek almadık. Sıfır bütçeyle film çekmeye çalıştık" dedi.

"Oynarken neler çektiklerini anladım"

Filmde oynayan Ayşenur Kaya ise, "Babamın yazdığı, ablamın çektiği bir filmde oynadım. Suriyeli kızı oynadım. Oynarken hiç zorlanmadım. Biz de onların yerinde olabilirdik. Biz de onların çektiğini çekebilirdik. Oynarken onların neler çektiğini gerçekten çok iyi anladım" diye konuştu.

Babasının yazdığı filmde oynama şansı bulduğu için mutlu olduğunu ifade eden Furkan Emir Kaya, "Ben kaçan Suriyeli bir çocuğun rolünü oynadım. Dizilere, sinemaya girmeyi çok istedim. Sonunda küçücük bir kamerayla filmimizi çekebildik. Montajı yapabilirsek Allah'ın izniyle filmimizi yayınlayacağız" ifadelerinde bulundu.

Filmin kameramanı Aynur Kaya ise, "Ufacık kamerayla başladık ve bitirdik. İyi ki böyle bir film yapmışız. Suriyelilerin neler çektiğini hissetmiş olduk. Babamın yazdığı ve yönettiği filmde ben de ikinci yönetmen olarak el attım. Babamın oynadığı sahneleri ben çektim. Çok güzeldi" şeklinde konuştu. - MARDİN