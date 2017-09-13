Ayla'nın Uluslararası Yolculuğu Toronto'da Başladı

Yönetmen Can Ulkay ve oyuncularından Cade Carradine'ın da katıldığı gösterim sonrasında Ayla ayakta alkışlandı.

Savaşın en acılı halini, evrensel ve zamansız bir sevgi hikayesine dönüştüren Türkiye'nin Oscar aday adayı AYLA, Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya yolculuğuna başladı. Filmin gösterimine yönetmen Can Ulkay, filmin yapımcılarından Çağlar Ercan ve Elif Dağdeviren'in yanı sıra, AYLA filminin önemli oyuncularından Amerikan sinemasının köklü oyuncu ailelerinden Carradine ailesinin parlayan genç yıldızı Cade Carradine da katıldı. Ünlü oyuncu, Ayla'nın bu özel gösterimi için Los Angeles'tan gelerek film ekibiyle buluştu.

Endüstrinin önemli dağıtımcıları, televizyon/ online film alıcılarıyla birlikte sektörün değerli isimleri ve basının karşısına çıkan Ayla'yı sinema sektörünün önemli isimlerinin yanı sıra Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen ve Kültür Ataşesi Derya Şerbetçi, Güney Kore Toronto Başkonsolosu Kang Jeong-Sig ve Kore'den gelen 10 kişilik bir heyet de yalnız bırakmadı. Gösterim sonrası ayakta alkışlanan AYLA'nın yönetmeni Can Ulkay soruları cevapladı.

Bu gösteriminin ardından Güney Kore'den katılan heyetin filmi çok beğenmesi üzerine özel gösterim olduğu halde Toronto'da yaşayan Koreliler de ikinci gün filmi izlemek için salona geldiler. Gösterim sonrasında Yönetmen Can Ulkay ve Cade Carradine, Koreli hayranlarını kırmayıp filmin posterlerini imzaladılar.

AYLA, Oscar yolculuğunun ilk adımı olan Toronto Uluslararası Film Festivali'ndeki özel market gösteriminde sinemaseverlere 65 yıl öncesinden bugüne taşınan çok özel bir sevginin Astsubay Süleyman Dilbirliği ve manevi kızı Ayla'nın duygu dolu öyküsünü anlattı. Gösterimin en önemli sürprizlerinden birisi de Toronto'da yaşayan ve hala hayatta olan Kore gazisi Vahe Bedrosyan'ın da katılımı oldu. Bedrosyan, filmden sonra "Seyircilerin ağladığını gördünüz mü?" sorusu üzerine, "Göremedim çünkü ben daha çok ağladım, 60 yıl öncesine gittim, o kadar doğru bir film yapmışsınız ki" diyerek yanıt verdi.

Kahramanlarının hala hayatta olduğu yaşanmış bir olayı beyazperdeye taşıyan konusu, uluslararası çapta oyuncularıyla dünyanın ilgisini daha çekim aşamasından itibaren üzerine toplayan AYLA; ilk destek ödülünü Washington'da Türk Amerikan İşadamları Konseyi'nden almıştı.