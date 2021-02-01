Aykut Kocaman kimdir? Çukur konuk oyuncusu Aykut Kocaman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur'a bu hafta eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman konuk oldu! İzleyiciler, Aykut Kocaman kimdir? Çukur konuk oyuncusu Aykut Kocaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? merak etmeye başladı. İşte detaylar...

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur'a bu hafta eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman konuk oldu! İzleyiciler, Aykut Kocaman kimdir? Çukur konuk oyuncusu Aykut Kocaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Aykut Kocaman biyografisi ve spor hayatı!

AYKUT KOCAMAN KİMDİR?

Aykut Kocaman 5 Nisan 1965 yılında Sakarya'nın Gevye ilçesinde doğdu ve 55 yaşındadır. Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör olan Aykut Kocaman, son zamanlarsa Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'i çalıştırmıştır. 140 gol ile Fenerbahçe tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan futbolcusudur. 2013 yılında, teknik direktör olarak başında bulunduğu takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükseltmiştir.

Futbolculuk kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine 1984 yılında Sakaryaspor'da başlayan Kocaman, ardından 1988 Fenerbahçe'ye transfer olarak olmuş ve bu takımda 3 defa Süper Lig gol kralı olarak büyük başarıya imza atmıştır. 8 sezon Fenerbahçe'de başarıyla oynadıktan sonra 1996 yılında İstanbulspor'a transfer olmuş, 2000 yılında futbolu bırakmıştır. Süper Lig'de attığı gollerle 100'ler kulübüne girip, toplamda 200 gol atarak Süper Lig tarihinin en golcü 5. futbolcusu olmuştur. 1 kez Türkiye U-21, 15 kez de Türkiye A millî takım olmak üzere 16 kez millî formayı giymiş, bu maçlarda bir gol atmıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

2000 yılında futbolu bırakan Aykut Kocaman, İstanbulspor'da teknik direktörlüğe başlamıştır. Öncelikle sırasıyla; Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor takımlarını çalıştırmıştır. Ardından 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapmıştır. (Dönemin teknik direktörü Daum'dur ) 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir.