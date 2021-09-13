Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte nerede çekildi? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aykut Enişte konusu, özeti ve Aykut Enişte oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aykut Enişte nerede çekildi? Aykut Enişte filminin detayları haberimizde. Peki, Aykut Enişte oyuncuları kimler, konusu ne? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta? Filmin konusu nedir?

AYKUT ENİŞTE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aykut Enişte yerli film bugün 13 Eylül Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacak.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

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Güven Hokna - Muhteşem

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

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