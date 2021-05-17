Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı
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Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı

Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Haberler | Güncel

Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı Ayı inine giren Vaşak hastanelik oldu Veteriner hekimleri Vaşak'ı elleriyle besledi Hakkari'de ayı yavrularının bulunduğu mağaraya giren Vaşak ayının saldırısına uğradı.

Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı

Ayı inine giren Vaşak hastanelik oldu

Veteriner hekimleri Vaşak'ı elleriyle besledi

HAKKARİ - Hakkari'de ayı yavrularının bulunduğu mağaraya giren Vaşak ayının saldırısına uğradı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğinde muayenesi yapılan Vaşak burada müşahede altına alındı.

Hakkari Doğa Kuruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Mehmet Yıldız, Hakkari Merkez Akbulut köyündeki vatandaşlar aradı. Kediciklerden olan Vaşak, köyün 3 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada bulunduğunu söylediler. Yıldız,"Vaşak'ın bulunduğu alanda ayının ini varmış. Ayının dar etiğini tahmin ediyoruz. Çünkü ayının da yavruları varmış. Bizde belediye veteriner hekimi Faysal beyi vasıtasıyla tedavisine başladık. Şuan tedavisi devam ediyor" dedi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ise," Doğa Kuruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Akbulut köy kırsalında ihbar üzerine olay yerine gidip yaralı vaşak'ı alım kliniğimize getirdiler. Bu konuda kendilerine teşekkür ettik. Klinikte yaptığımız muayenede vaşak'ın herhangi kırık bir çığının olmadığını yalnız güçten düşmüş sinir derejelasyonu şekillendiği kas sisteminde sıkıntı olduğu, ayakta zorlandığını tespit ettik. Buna yönelik tedaviye başladık. Şuanda medikal tedavisini yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta müşahede altında tutacağız kliniğimizde iyileşme aşamasından sonra aldığımız doğaya tekrar bırakacağız" şeklinde konuştu.

Nesli tükenmekte olan ve çok nadiren bulunan Vaşak veteriner hekimler tarafından elle büyük bir özenle besleniyor.

Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı
Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı
Ayı saldırısına uğrayan Vaşak tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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