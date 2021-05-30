'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar

'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Haberler | Güncel

TRABZON'un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar veriyor, korku dolu anlar yaşatıyor.

TRABZON'un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar veriyor, korku dolu anlar yaşatıyor. Yöre sakinleri saldırgan ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat bırakıyor.

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor. Trabzon'un Tonya ilçesinde aç kalan ayılar indikleri yerleşim yerlerinde yayla evleri, arı kovanları ile büyük ve küçükbaş hayvanlara zarar vermeye başladı. Tedirginlikleri artan yöre sakinleri ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara kesilmiş kasaplık hayvanların ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayaklarından oluşan sakatat  koymaya başladı. Bu süreçte ayılar, yerleşim alanlarında görülmemeye başladı.

'10 GÜNDE BİR TEKRARLIYORUZ'Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Erikbeli Yaylası sakinlerinden Atilla Ataman, kış uykusundan uyanan ayıların bu yıl yayla evlerine çok zarar verdiğini belirterek, "Yemek bulabilmek adına sadece kapı, pencere değil evin içerisinde bulunan başta beyaz eşyalar olmak üzere birçok eşyaya zarar veriyorlar. İşin çözüm noktasının hayvanların aç kalmaması olduğunu gördüm. Kasaplık yapan bir arkadaşımızdan rica ettik, sakatatları bize getirdi. Ormanda uygun alanlara bu etleri dağıtmaya başladık. 10 günde bir bu işlemi tekrarlıyoruz. Her geldiğimizde bıraktığımız etler bitmiş oluyor. Demek ki ayılar ve yaban hayvanları bunları tüketiyor. Son aylarda da yöre insanından ayıların evlere saldırdıklarını duymadık. Demek ki yaptığımız besleme işe yarıyor" diye konuştu.'DOYAN AYILAR BÖLGELERİNDE KALIYOR'

Yöre sakinlerinden Ercan Çetin ise, "Ayıların uyanma dönemlerinde sık sık yerleşim yerlerine inerek zarar verdiğini gördük. Yayla ve mezra evlerimize kadar gelip kapı ve pencereleri kırıyor ve yiyecek arıyorlar. Birçok kişinin hayvanlarına saldırılıyor, zarar veriyorlar. Biz de doğaya ayıların ve birçok yaban hayvanının yiyebileceği yiyecekler bırakarak evlere girmesini ve yerleşim alanlarına inmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Doyan ayılar da bölgelerinde kalıyor" dedi.


- Trabzon
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ünal Aysal Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Ayılar köylere inmesin' diye ormana 'sakatat' bırakıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 09:46:42. #1.15#

title