Ayı 15 kovanı parçaladı
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Ayı 15 kovanı parçaladı

Ayı 15 kovanı parçaladı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da 20 yıldır arıcılık yapan Erkan Geniş'e ait 15 kovanı parçalayıp, ballara zarar verdi.

BARTIN'da 20 yıldır arıcılık yapan Erkan Geniş'e ait 15 kovanı parçalayıp, ballara zarar verdi. Erkan Geniş ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirtti. 

Bartın'da ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, önceki gece merkeze bağlı Balat köyüne indi. Ayılar, 20 yıllık arıcılık yapan Erkan Geniş'in evinin yanındaki arsada bulunan kovanlarına zarar verdi. 15 kovanı parçalayıp, içlerindeki ballara zarar veren ayılar, ardından bölgeden ayrıldı. Erkan Geniş, sabah kalktığında gördüğü manzara karşısında şaşırdı.Ayının tüm kovanları parçaladığını belirten Erkan Geniş, "15 kovanımız vardı. Hepsini parçalamış, biz ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Burası evlerimize çok yakın, çok tedirgin olduk. Bir hafta önce de buraya yakın köylerdeki kovanlara saldırmış. Devletten yardım bekliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim çoluk çoğumuz var. Evlerimizin dibine kadar gelen ayı, yarın bizim hayvanlarımıza, belki bize de zarar verir" dedi.


Ayı 15 kovanı parçaladı
Ayı 15 kovanı parçaladı
Ayı 15 kovanı parçaladı
Ayı 15 kovanı parçaladı
Ayı 15 kovanı parçaladı
Ayı 15 kovanı parçaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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