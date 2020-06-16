Ayhan Işık kimdir? Ayhan Işık hangi filmlerde rol aldı? Ayhan Işık hayatı ve biyografisi! Yeşilçamın usta oyuncusu Ayhan Işık hakkında merak edilenler
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Ayhan Işık'ı ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Büyük oyuncu Ayhan Işık hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık. Ayhan Işık kimdir? Ayhan Işık hangi filmlerde rol aldı? Ayhan Işık hayatı ve biyografisi! Yeşilçamın usta oyuncusu Ayhan Işık hakkında merak edilenler
Oynadığı birçok yapımla gönüllerimizde taht kuran jön oyuncu Ayhan Işık ölümünün ardından yıllar geçse de anılmaya ve sevilmeye devam ediyor. Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile Türk izleyicisinin büyük beğenisinin kazanan duayen Ayhan Işık hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.
AYHAN IŞIK KİMDİR?
Ayhan Işık (asıl adı Ayhan Işıyan) (d. 5 Mayıs 1929, İzmir - ö. 16 Haziran 1979, İstanbul), "Taçsız Kral" lakaplı Türk sinema oyuncusu, yapımcı, yönetmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam.
Ayhan Işık, 1929 yılının 5 Mayıs sabahı altı çocuklu Selanik göçmeni bir ailenin son çocuğu olarak İzmir'in Konak ilçesi Karataş semtinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki katlı tarihi bir Rum evinde, kendi anlatımıyla "Işıyan ailesinin tekne kazıntısı" olarak dünyaya geldi. "Çocukluk günlerim bilinen yaramazlıklar ve onların sonuçları ile geçti. Annemi, hep telaşlandırmışımdır." diye ekler Işık, 1970'lerin ikinci yarısında yazmaya başladığı ve vefatından sonra tefrika halinde yayımlanan "Hayatım" adlı hatıratlarında.
Altı yaşındayken; "...Onunla ilgili olarak şimdi çok az şey hatırlıyorum. Ama en çok da kokusunu...Bazı geceler yanıma gelip bana sarılmasını, birlikte uyumamızı. Bir defasında balık tutmaya götürmüş, dönüşte de sırtına alıp merdivenleri çıkartmıştı. Hepsi bu...Hafızamı ona dair hep zorladım. Daha fazla şey hatırlayabilmek, hatırladıklarımı hiç unutmamak için..." diyerek andığı babasını kaybeden Işık, öğreniminin ilk birkaç yılını İzmir'de, büyük bir kısmını ise yıllar önce üniversite tahsili için İstanbul'a yerleşmiş olan en büyük ağabeyi Mithat Özer'in yanında tamamlamaya başlar. Kısa birkaç yıldan sonra; çok genç yaşta kaybedilen ağabey, Işık için hayat boyu hep örnek kişilik olur. Özellikle resim alanındaki ilerleyişini hep örnek aldığını, onun vefatı sonrası evin geçimine yardımcı olmak için 12 yaşında iken okurken çalışmaya da başladığını belirten Işık, ilerleyen yıllarda akademideyken onun gibi üst tahsil için Paris'e gitmeyi düşlediğini de yine vefatından kısa süre önce anlatacaktır.
İstanbul'da ilk önceleri zorlanan Işık daha sonraları kendisini çok güzel bir çevrede bulduğunu verdiği röportajların birinde şu sözlerle anlatır: "Mahir İz okul müdürü, Salah Birsel müdür muaviniydi, edebiyata Rıfat Ilgaz, beden eğitimine Vefalı Kör Galip, coğrafyaya Akbaba Celal geliyordu. Daha ne isteyebilirdim ki..." Buradaki okul arkadaşlarından bazıları senarist Safa Önal, karikatürist Ferruh Doğan ve ressam - karikatürist Semih Balcıoğlu'dur. Daha sonra girdiği Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan dersler alan Işık, buradaki dönem arkadaşlarıyla ise On'lar Grubu'nda yer alır. Amacı Doğu-Batı sentezini Türk resminde yaratmak; "Halk Sanatı Kaynaklarına Eğilmek", tekniği ise "Renkçi ve Lekeci" olan grupta dönem arkadaşlarından Fikret Otyam, Altan Erbulak, Remzi Raşa, Adnan Varınca, Nedim Günsür, Orhan Peker, Turan Erol ve liseden beri dostları olan Semih Balcıoğlu ile Ferruh Doğan'la yer alır. Verdiği röportajların birinde daha çok empresyonizm akımının etkisinde kaldığı söyleyen ve bu anlamda da en çok Claude Monet'ten etkilendiğini belirten Işık, bir süre Bab-ı Ali'de ressam olarak çalışır fakat 1952 senesinde Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya girmesiyle resim hayatındaki geri planına itilerek sinemaya doğru yönelişi başlar. Yarışmayı birincilikle kazanarak sinemaya geçer. Bir sene sonra, 1953 senesinde ise Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümü Yüksek kısmından mezun olur.
İlk filminde şair, senarist ve yönetmen Orhon Murat Arıburnu ile gerçekleştirdiği çalışmanın ardından, ikinci filminde Türk Sineması'nda Geçiş Dönemi'ni bitiren ve Sinemacılar Dönemi'ne giriş yapıtı olarak kabul edilen Ömer Lütfü Akad'ın Kanun Namına filmiyle büyük ün kazanır. Yaşamının ilerleyen dönemlerinde resim çalışmalarına ara ara devam etse de sinema artık birinci önceliği haline gelmiştir. Ömer Lütfü Akad ile 1950'lerde İngiliz Kemal karakterini oynayarak İngiliz Kemal Lawrense Karşı, Katil, Öldüren Şehir, Vahşi Bir Kız Sevdim, Kardeş Kurşunu filmlerini, Atıf Yılmaz ile Şimal Yıldızı, Osman Seden ile de 1957'de Bir Avuç Toprak filmini yapan Işık 1959 yılında Hollywood'a giderek şansını bir de orada denemek ister. Fakat buradaki filmlerde çalışamaz. Bunun nedeni sorulduğunda da : Benim gibi orada 5000 kişi sıra bekliyor. Ayrıca çok da marifetleri var. Zıplayıp havada iki takla atıyorlar. Hem de ana dilleri gibi İngilizce konuşuyorlar. Bize orada ekmek yok. diyerek açıklayan Işık, 60'ların başında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı Otobüs Yolcuları filmiyle Yeşilçam'a dönüş yapar. Arkasından Akad ile son çalışması olacak olan ve Orhan Kemal'in bir romanından yine Vedat Türkali'nin senaryolaştırdığı Üç Tekerlekli Bisiklet filmini çevirir. Işık yine bu dönemlerde çevirdiği Küçük Hanım seri filmleri ile de halk tarafından oldukça beğenilir ve devam eden dönem içerisinde ' Taçsız Kral ' unvanını kazanır.1970'li yıllarda yeni bir moda rüzgârıyla film yıldızları peş peşe sahneye çıkmaya, plaklar doldurmaya başlar. Kendisi de bu modaya uyar ve Münir Nurettin Selçuk'tan dersler alarak Klasik Türk müziği dalında sahneye çıkar ve bir tane 45'lik plak doldurur. Birçok tarzda, yeteneğiyle göz doldurmayı başaran Işık sinemada dram , politik , romantik , komedi , macera ve diğer tarzlarda örnekler sunar. 140 kadar film çevirir. 1975'ten itibaren yapımcı, yönetmen ve senarist olarak Türk sinemasına katkıda bulunan Işık bu senelerde İtalyan yapımcılarla yaptığı ve başrolünü de Klaus Kinski ile paylaştığı La Mano Che Nutre La Morte ve Le Amanti Del Mostro filmlerini yapar. Filmler İtalya'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde vizyona girer fakat Türkiye'de sansüre uğrar ve türk seyircisiyle hiçbir zaman buluşamazlar.
13 Haziran 1979 sabaha karşı Selimpaşa, Kıyıkent'teki yazlık evinde şiddetli baş ağrısı ve kusma ile uyanan, doktor kayınbiraderinin de yazlığa uğraması ve durumunun iyi olmadığını fark etmesi ile yatırıldığı klinikte anevrizma rüptürü sonucu beyin kanaması tanısı koyulan Işık, kurtarılamaz ve üç günlük koma sürecinin sonunda 16 Haziran 1979'da yaşama veda eder. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.
AYHAN IŞIK'IN OYNADIĞI FİLMLER
Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan
İngiliz Kemal Lawrense Karşı
Kanun Namına
Kanlı Para
Katil
Vahşi Arzu
Öldüren Şehir
Vahşi Bir Kız Sevdim
Şimal Yıldızı
Kardeş Kurşunu
İntikam Alevi
Bir Avuç Toprak
Beraber Ölelim
Meçhul Kahramanlar
Ölüm Peşimizde
Devlerin Öfkesi
Kanlı Firar
Yangın Var Eski İstanbul Kabadayıları
Otobüs Yolcuları
Avare Mustafa
Ya O Ya Ben
Küçük Hanımefendi
Tatlı Günah
Aşktan da Üstün
Sevimli Haydut
Üç Tekerlekli Bisiklet
Küçük Hanım Avrupa`da
Zorlu Damat
Acı Hayat
Allah Seviniz Dedi
Küçük Hanımın Şoförü
Çifte Nikah
Küçük Hanımın Kısmeti
Rıfat Diye Biri
Belalı Torun
Bahriyeli Ahmet
Şaşkın Baba
İlk Göz Ağrısı
Şıpsevdi
Küçük Beyin Kısmeti
Kırık Anahtar
Helal Olsun Ali Abi
Maceralar Kralı
Yavaş Gel Güzelim
Yaralı Aslan
Ayşecik Canımın İçi
Kral Arkadaşım
Hızlı Yaşayanlar
Kanun Karşısında
Muhteşem Serseri
Öp Annemin Elini
Kadın Terzisi
Halk Çocuğu
Katilin Kızı
Koçum Benim
Taşralı Kız
Hızır Dede
Şahane Züğürtler
Kadın Berberi
Şoförler Kralı
Fişek Necmi
Namusum İçin
Sevinç Gözyaşları
Sonsuz Geceler
Yasak Cennet
Kadın İsterse
Güneşe Giden Yol
Kolejli Kızın Aşkı
Tamirci Parçası
Sayılı Dakikalar
Şoförün Kızı
Allahaısmarladık İstanbul
Vur Emri
Kanun Benim
İdam Mahkûmu
İstanbul Dehşet İçinde
Siyah Otomobil
Altın Kollu Adam
Katiller de Ağlar
Kumarbazın İntikamı
Aslan Pençesi
Bıçaklar Fora
Demir Bilek
Yalnız Adam
Küçük Hanımefendi
Büyük Kin
Krallar Ölmez
Ölüm Saati
Kızıl Tehlike
Beni Katil Ettiler
Aslan Yürekli Kabadayı
Gecelerin Kralı
Galatalı Mustafa
Acı Günler
Yıkılan Gurur
Erikler Çiçek Açtı
Sevdiğim Adam
Sabah Olmasın
Ayşecik Yuvanın Bekçileri
Yılan Soyu
Tel Örgü
Fato
Cingöz Recai
Ayşecik Yuvanın Bekçileri
Hayatımın Erkeği
Karlıdağ`daki Ateş
Yaşamak Kolay Değil
Küçük Hanımın Şoförü
Gölgedeki Adam
Ölünceye Kadar
Zindandan Gelen Mektup
Şampiyon
Öleceksek Ölelim
Dağların Kartalı
Çalınmış Hayat
Bütün Aşklar Tatlı Başlar
Şerefimle Yaşarım
Her şeyim Sensin
Ölümden Korkmuyorum
Fatoş Sokakların Meleği
Sezercik Yavrum Benim
Beyoğlu Kanunu
Büyük Bela
Kanun Adamı
Kırık Merdiven
Kader Yolcuları
Beyaz Kurt
Oğlum
Yirmi Yıl Sonra
Kızın Varsa Derdin Var
Kara Haydar
Ölümün Nefesi (La Mano che Nutre La Morte)
Haşhaş
Harakiri
Örgüt
Kana Kan
Yangın
Ölüm Benimdir