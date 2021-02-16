Ayhan Ercan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Ayhan Ercan hayatı nedir?

Ayhan Ercan son dönemlerde sıkça sosyal medya, haber ve sağlık sitelerinde doğal ve organik besinler ile ilgili gündeme gelen bitki uzmanı, aktar ve yazardır. Ayhan Ercan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ayhan Ercan hayatı ve biyografisi nedir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Ayhan Ercan hayatı nedir?

Ayhan Ercan son dönemlerde sıkça sosyal medya, haber ve sağlık sitelerinde doğal ve organik besinler ile ilgili gündeme gelen bitki uzmanı, aktar ve yazardır. Günümüzde doğal ot ve şifalı bitkiler ile yapmış olduğu besinleri doğan beslenme yöntemini seçen sağlık severler ile paylaşmaktadır. Ayhan Ercan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ayhan Ercan hayatı ve biyografisi nedir? Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu: Ayhan Ercan hayatı nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN ERCAN KİMDİR?

Ayhan Ercan son dönemlerde sıkça sosyal medya, haber ve sağlık sitelerinde doğal ve organik besinler ile ilgili gündeme gelen bitki uzmanı, aktar ve yazardır.

Günümüzde doğal ot ve şifalı bitkiler ile yapmış olduğu besinleri doğan beslenme yöntemini seçen sağlık severler ile paylaşmaktadır.

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayhan Ercan Dogal Süper Gıdalar: Dünyadan ve Türkiye'den 30 Süper Gıda isimli kitabın yazarıdır.

Medya'da ünlüler aktarı olarak tanımlanan ünlü isim Beyaz Tv ekranlarında en son Söylemezsem Olmaz programında bilgilerini izleyenler ile paylaşmıştır.

AYHAN ERCAN HAYATI NEDİR?

Çocukluk yılları babasının Eminönü'nde bulunan aktar dükkanı ve civarında geçmiştir. Bu dönemde şifalı otlar, bitkiler ve baharatlar üzerinde oldukça bilgi birikim sahibi olmuştur. Babası Recep Bey'in vefatından sonra işletmeyi devralmış ve üzerine araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Doğduğu günden bu yana baba mesleğini sahiplenen Ayhan Ercan 11 yıldır Aktar Baharatçı Tıbbi ve Aromatik Bitki Derneği Başkanlığını sürdürmektedir. Ayrıca Devlet tarafından ilk defa tanınan bu dernek ve aktarların temsil hakkının elde edilmesinde başrol oynamıştır.

Günümüzde hazırlanmış süper gıdalar, tıbbi ve aromatik bitkiler, baharatlar, tuzlar, ballar, pekmezler, macunlar ve bakım ürünleri biostore web sitesi üzerinden satılmaktadır.

Ayrıca yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk kez yulaf'tan pilav yapılmasın tavsiye etmiş ve bir çok insanın kilo almadan pilav yiyebilmesini sağlamıştır. Fırsat buldukça Anadolu'ya giderek köylüler ile bir araya gelmekte, şifalı bitkiler toplama, kurutma, ürünlerin pazarlanması gibi konularda köyde yaşayan insanlar adına sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmektedir.

Günümüzde bir çok yanlış bilinen ve uygulanan sorunları düzeltmek, insanları aydınlatmak ve bilgilendirmek için televizyon programlarına katılmaktadır. En son Altın çilek meyvesini insanlarımızı tanıtmış, yabanmersini diye satılmakta olan yapay şekerli ürünleri deşifre etmiş, Himalaya tuzunu ilk kez anlattığı gibi sahte tuzlar konusunda bilgilendirme yapmıştır. Ayrıca Tansiyon hastalarının; zeytin, turşu, balık gibi tuzlu ve salamuralı ürünlerle barışmasını sağlamıştır.

Çocuklar İçin Süper Gıdalar, Doğal Süper Gıdalar: Dünyadan ve Türkiyeden 30 Süper Gıda, Doğadaki Sağlık gibi kitapların altına imzasını atmıştır.