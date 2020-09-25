Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen nereli?
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Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen nereli?

25.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:58
Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen nereli?

HDP Kars Belediyesi Eş Başkan adayı olarak tanınan, 2019 yılında yerel seçimlerde belediye başkanlığı için adaylığını koyan Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen nereli?

2019 yılında yerel seçimlerde belediye başkanlığı için adaylığını koyan, HDP Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı olan Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen nereli?

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde yüksek tahsil gördü. Bunun yanında Özgür Gündem ve Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Mazlum-Der Ankara Şube Başkanlığı ve genel yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs 2006'da kurumda iki yıl için genel başkanlığa seçildi.

Ayhan Bilgen kimdir? Ayhan Bilgen nereli?

AYHAN BİLGEN SİYASİ HAYATI

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde HDP 'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı olmuştur. Daha sonra Haziran 2014'te Halkların Demokrat Partisi'nin ikinci olağan kongresiyle genel başkan yardımcılığına getirildi.

2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başlamıştır.

2015 Ağustos ayında HDP'nin ilk parti sözcüsü oldu.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi ) Kars Milletvekili Adayı olldu.

Ayhan Bilgen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'nin Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.

2019 Yerel seçimleri'nde HDP'den Kars belediye Başkanı seçildi.

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