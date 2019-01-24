Aygün, "Esnafımızla Hep İstişare İçinde Olacağız"

AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, SKM programları kapsamında Denizciler Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Aygün'e ziyaretlerde; Eski İlçe Başkanı İbrahim Şirin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, ilçe yöneticileri ve teşkilat üyeleri katıldı. Ziyaretleri sırasında büyük ilgi gören Zeki Aygün, "İlçemizde ticari hayatın canlanması için yeni düzenlemeler yapacağız. Bu düzenlemeleri hayata geçirirken hep birlikte oturup istişareler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Denizciler Caddesi'nde gerçekleştirilen esnaf gezisinde kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Zeki Aygün, "Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Çocukluğum, iş hayatım hepsi burada geçti. Ben Derinceliler'in ağabeyi oldum. Daha önce milletvekili olarak görev yaptım, şimdi ise Belediye Başkanı olarak buraya hizmet edeceğiz" ifadeleri kullandı. Esnafları tek tek iş yerlerine girerek ziyaret eden Aygün, ilçe ile ilgili görüş ve önerileri de dinledi.

HİZMETLERİ BİR DÜŞÜNÜN…

İlçede ticari hayatın gelişmesi adına çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Zeki Aygün, "Derince esnaflarını bugün nasıl geziyorsak sürekli irtibat halinde olarak istişarelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı. Aygün, "Ben Derinceliyim, Kocaeli Büyükşehir Adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın da Derinceli. Siz şimdi Derince'nin 31 Mart sonrasında alacağı hizmetleri bir düşünün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler