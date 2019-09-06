AYGAD yönetimi, genç başkanı makamında ziyaret etti

06.09.2019 16:59

Ahmet Işıkdağ başkanlığındaki Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti (AYGAD) yönetimi, 31 Mart'ta Kartal Belediye Başkanlığı'na seçilen Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ederek, tebrik etti.

IŞIKDAĞ, DERNEĞİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gökhan Yüksel, AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ ve yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Şimşek, Tahsin Kara, Bilal Parlak, Müslüm İnan, İbrahim Temel, Emrullah Beşiroğlu ve İsmail Polat'ı makamında ağırladı. Ahmet Işıkdağ, Gökhan Yüksel'i tebrik ettikten sonra önce yönetim kurulu üyelerini takdim etti, ardından derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"KARTAL'IN SAYGIN BİR İLÇE OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM"

Ahmet Işıkdağ, AYGAD olarak kalıcı bir genel merkez yapmak istediklerini belirterek, "Derneğimiz 2010 yılında Tuzla'da kuruldu, daha sonra 2017 yılında yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. Yeni Yönetimle birlikte birçok yerel yönetici ve yetkilileri ziyaret ederek faaliyetlerimizi açıkladık. Sizi de Kartal Belediye Başkanlığı'na seçilmenizden dolayı tebrik ediyoruz. Bizler Kartal'ın sorunlarını iyi biliyoruz. Bugün Kartal, maalesef içinden doğan ilçelerin çok çok gerisinde kalmış, küçücük bir merkeze sıkışmıştır. Sizin azimli kararlılığınızla Kartal'ın yeniden Anadolu'nun saygın bir ilçesi olacağına inancımız tamdır. Bizler yerel gazeteciler olarak size hizmetleriniz ve projeleriniz konusunda destek vermeye devam edeceğiz.. Umuyoruz Kartal, yine denize girilebilen, alışveriş merkezleri olan güzide bir ilçemiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

KARTAL'I CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ"

AYGAD yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, "Öncelikle ayağınıza sağlık diyorum. Beni mutlu ettiniz. Böylesi Kartal'ın sorunlarını bilen desteğini arkamızda hissettiğimiz medya mensuplarının olması bize güç veriyor. Kartal yaklaşık 70 yıl önce kurulduğu merkezden bir türlü kurtulamadı. Çünkü demiryolu Kartal'ı küçük bir merkeze hapsetti. Ancak çarşı içinde yapacağımız kentsel dönüşümden sonra ve yeni projelerimizle bu sorunu aşacağımızı umut ediyorum. Kartal İstasyonunun geriye çekilmesi ve viyadük üzerine alınmasının ardından merkezle ilçenin bağlantısı için yeni yollar oluşturacağız. Viyadüklerin altını geliştirerek mağaza ve alışveriş merkezleri yapacağız. Umut ediyorum ki yeni kentsel dönüşümden sonra Kartal yine cazibe merkezi olacak, büyük markaların ilçemize dönüşü sağlanacaktır. Topselvi Yalı Mahallesi'ne söz verdiğimiz kültür merkezini en kısa zamanda bitiriyoruz. Uğur Mumcu mahallesi ve Ceviz Meydanı projelerini en kısa zamanda bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Ceviz meydanı projesi üç mahalleye birden hizmet verecek, gerek çarşısı, gerek parkları ve havuzu ile her yaştan insanların spor yapacağı bir yer olacaktır. Ayrıca Aydos Mesire alanını ilçeye kazandırıp halkımızın nefes almasını sağlayacağız. Kartal için birbirinden önemli projelerimiz var. Bunlar bittiğinde Kartal İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri olacaktır" dedi.