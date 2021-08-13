Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim
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Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim

Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydos Orman'ında orman yangınlarına karşın önlem amaçlı olarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, özel hareket polisleri, yunus timleri, polis köpek timlerince geniş çaplı denetim sağlandı.

Aydos Orman'ında orman yangınlarına karşın önlem amaçlı olarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, özel hareket polisleri, yunus timleri, polis köpek timlerince geniş çaplı denetim sağlandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı Aydos Orman'ında geniş çaplı denetim sağladı. Atlı polis birlikleri, özel harekat polisleri ve özel polis köpeklerinin de katıldığı denetim esnasında ormanlık alanda kaçak giriş yapılıp yapılmadığı ve izinsiz ateş yakılıp yakılmadığı kontrol edildi.

(Mustafa Ayabakan/İHA)

Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim
Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim
Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim
Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim
Aydos Orman'ında yangınlara karşı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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