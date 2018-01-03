Aydınlıoğlu Gömeç İlçesini Ziyaret Etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Gömeç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı makamında ziyaret eden Ali Aydınlıoğlu ilçenin sorunları ve yatırımlar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Gömeç Mille Eğitim Müdürü Süleyman Albay'ı ziyaret eden Aydınlıoğlu "Hayırlı olsun" temennilerini iletti. Ziyarete Gömeç ilçe Başkanı Arif Dalgıç, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu'da eşlik etti. Son olarak Milletvekil Aydınlıoğlu, Gömeç Kaymakamı Önder Coşgun'u makamında ziyaret ederek Gömeç'e yapılan yatırımları görüştüler. - BALIKESİR