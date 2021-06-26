Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Sağlık

Aydın'da 5 senedir organ nakli bekleyen 42 yıllık hemşire Meryem Emektar, 66 yaşındaki ablası Fatma Bakan'dan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Aydın'da 5 senedir organ nakli bekleyen 42 yıllık hemşire Meryem Emektar, 66 yaşındaki ablası Fatma Bakan'dan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

İki çocuk annesi 60 yaşındaki Meryem Emektar'a 15 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Şikayetlerinin artması üzerine 5 yıl önce böbrek nakli kararı verilen Emektar, bekleme listesine alındı.

Yıllarca kadavradan uygun böbreğin bulunmasını bekleyen Emektar'ın sağlık durumu her geçen gün kötüleşmeye başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Emektar'a, ablası Fatma Bakan böbreğini verme kararı aldı. Tetkiklerin ardından sonuçların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine abla Bakan'ın böbreği kardeşine nakledildi.

"Her şeyimle kızım ilgilendi"

Meryem Emektar, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi.

Bu süreçte doktor adayı kızının büyük desteğini gördüğünü anlatan Emektar, "Her şeyimle kızım ilgilendi. Derslerine güzel şekilde çalıştı. Organ nakliyle ilgili öğrendiği şeyleri bana da anlattı. Tedavi olacağım hastane ve doktorlar konusunda araştırma yaptı. Hastalığım süresince kızımla güldük, beraber ağladık. Kızım doktor olmadan en değerli hastası oldum." dedi.

Emektar, ablasına da teşekkür ederek, "Böbrek hastası olmadan önce organlarımı bağışladım. Ablam da bana hayat verdi. Daha önce ablamdı şimdi annem oldu." ifadelerini kullandı.

Abla Fatma Bakan da kardeşinin kadavradan nakil için daha fazla beklemesini istemediğini anlatarak, "Ona yeni bir hayat verdiğim için çok mutluyum. İmkanı olan herkes organ bağışında bulunsun. Ben hiç düşünmeden organımı verdim. Doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

"Annem ve teyzem en değerli hastam oldu"

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Meltem Emektar da hemşire annesini örnek alarak küçük yaşlardan itibaren doktor olmaya karar verdiğini söyledi.

Annesinin sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu dile getiren Emektar, "Annemin hastalığı eğitim sürecime pozitif yansıdı. Hasta yakını olmanın ne demek olduğunu ve bir hekim adayı olarak hasta yakınına nasıl davranılması gerektiğini öğrendim. Böbrek nakli olmayı bekleyen hastalara hep empatiyle yaklaştım. Annemin tedavisi ve nakil süreci boyunca sorumluluk hissettim." ifadelerini kullandı.

Böbrek nakli ekibinde görevli Prof. Dr. Erhan Tatar da Emektar'ın sağlığına kavuştuğunu, bundan sonraki takibinin doktor adayı kızı tarafından yapılacağını ifade etti.

Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu
Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydınlı hemşire, ablasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 11:35:41. #1.15#

title