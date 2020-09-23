Aydınlatma direğine çarpan otomobilde sürücü sıkıştı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilde sürücü sıkıştı Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden astsubay, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Aydınlatma direğine çarpan otomobilde sürücü sıkıştı

DENİZLİ - Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden astsubay, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Astsubay olduğu öğrenilen Mehmet Teyfik Meydan kendi idaresindeki 64 ABD 288 plakalı Renault marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil, burada bir süre ilerlerken aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan ve sıkışan Meydan'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Çal Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KOCABAŞ