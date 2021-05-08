Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre cadde üzerinde kanalizasyon çalışmasından dolayı çekilmiş emniyet şeridini son anda fark eden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre cadde üzerinde kanalizasyon çalışmasından dolayı çekilmiş emniyet şeridini son anda fark eden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarken, kazada bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 09 BBG 68 plakalı Chevrolet marka aracın sürücüsü Mevlüt Mavi (51), yol üzerinde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yol kenarında yapılan kanalizasyon çalışması sonrasında güvenlik önlemi kapsamında çekilen emniyet şeridini son anda fark etti. Bunun üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince araç içerisinde bulunan hafif yaralı durumdaki sürücünün eşi F. M. (50), ambulans ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, araç sürücüsü Mevlüt Mavi, ışıklardan dolayı yolda bulunan emniyet şeridini görmediğini ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptığını ifada ederken, kaza sonrası zarar gören aydınlatma direğinin görevliler tarafından yapılan çalışma sonrası bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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