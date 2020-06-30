AYDIN Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'
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AYDIN Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'

Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'AYDIN'ın Germencik ilçesinde 1926 yılında dedesinin başlattığı zeytinyağı üretimi ve ticaretini sürdüren Hilmi Yıldırım, acı zeytinyağının kaliteli olduğunu belirtip, "İyi zeytinyağı boğazı yakacak ancak mideyi yakmayacak" diyerek, uyardı.

30.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:04

Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 1926 yılında dedesinin başlattığı zeytinyağı üretimi ve ticaretini sürdüren Hilmi Yıldırım, acı zeytinyağının kaliteli olduğunu belirtip, "İyi zeytinyağı boğazı yakacak ancak mideyi yakmayacak" diyerek, uyardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aralarında zeytinyağının da bulunduğu birçok gıda ürününde yapılan taklit ve tağşişlerin affedilmeyeceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin bu açıklaması pek çok kesimde yankı buldu. Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi'nde 94 yıldır hizmet veren bir zeytinyağı firmasının sahibi Hilmi Yıldırım, hakiki zeytinyağının sırlarını DHA muhabirine anlattı.

'HAKİKİ ZEYTİNYAĞI DONAR'

İyi bir zeytinyağı kokusundan ve tadından anlaşıldığını belirten Hilmi Yıldırım, "Koku ve tat çok önemlidir. Tadarken, ağzında belli bir acılık oluşur ve boğazı yakar. Eğer boğazı yakmaz ise kaliteli bir zeytinyağı değildir. Buzdolabına konulduğunda normal zeytinyağı donar. Taklit zeytinyağları ise asla ve asla donmaz" dedi.

Tatlı olan zeytinyağının vatandaşların aldatmaması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Zeytinyağının içine kanola, pamukyağı ve çiçek yağı gibi çeşitli yağlar karıştırılabiliyor. Bu karıştırılan yağlarda yumuşak olduğu için vatandaşa tatlı gelir. Ama gerçek zeytinyağını ağızlarına aldıklarında 'Acı' derler. Aslında acı olan gerçek zeytinyağıdır. Tatlı olan zeytinyağı kaliteli değildir. İyi zeytinyağı boğazı yakacak ama mideyi yakmayacak. En önemli kıstas budur. Tatlı zeytinyağı olmaz. Meyvesinden dolayı belli bir acılık oluşur" diye konuştu.

'UCUZ ZEYTİNYAĞI ALMAYIN'

Ucuz zeytinyağına vatandaşların kanmamasını tavsiye eden Yıldırım şöyle devam etti:

"Günümüzde piyasada litresi 14-15 liraya satılan zeytinyağları var. Tüketicilerin asla ve asla bu fiyatlara kanmaması gerekiyor. Bugün standart olan bir zeytinyağının kilosunun toptan fiyatı 17 lira 50 kuruş ile 20 lira arasında değişiyor. Ucuz zeytinyağı almak bana göre kandırmacadır" dedi.

'İÇİLDİĞİNDE YANMA HİSSİ OLUŞMALI'

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak da, yol kenarlarında özellikle pet şişeler içerisinde satılan zeytinyağlarının tağşişe çok açık olabileceğinin altını çizdi. Toprak, "Natürel sızma zeytinyağının içerisine ayçiçeği yağı, mısır özü yağı, fındık yağı gibi yağları katılıyor. Pamuk yağının içerisine zeytinyağı katıp rengini koyulaştırıp, elde edilen yağı zeytinyağı olarak satan firmaların olduğunu biliyoruz. Özellikle, yol kenarlarında satılan açık renkli su şişelerinde satılan zeytinyağları tağşişe çok açıktır. Vatandaş, hileli olup olmadığını ne yazık ki anlayamaz. Bu yağların laboratuvarlarda incelenmesi gerekir. Renginden, kokusundan, donma seviyesinden anlaşılabilir gibi şeyler söylense de, renk ve kokusundan anlaşılmaz çünkü zeytinin yetiştiği yerler farklılıklar gösterdiği için kokusu, tadı farklı olabilir. Bazı kişiler zeytinyağını içebiliyor. Natürel bir zeytinyağı içildiği zaman genizde hafif bir yanma hissi bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

AYDIN Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'

Kaynak: DHA

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