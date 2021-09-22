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Aydın Orak'ın yeni filmi Varşova Film Festivali'nde

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Aydın Orak'ın yeni filmi Varşova Film Festivali'nde

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak'ın yazıp yönettiği film, Varşova Film Festivali ana yarışmaya seçildi.

AYDIN (İHA) - Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak'ın yazıp yönettiği film, Varşova Film Festivali ana yarışmaya seçildi.

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak'ın yazıp yönettiği Sabırsızlık Zamanı filmi dünyanın en büyük film festivallerinden Varşova Film Festivali ana yarışmaya seçildi. Türkiye sinemasının dünyadaki başarısına Sabırsızlık Zamanı filmi de eklendi. Filmin dünya dağıtımı İtalyan şirket İntramovies tarafından yapılıyor. Oyuncu kadrosunda İştar Gökseven, Pelin Batu, Feride Çetin, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez'in yer aldığı film Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum Work in Progress Platformu'nun En İyi Film Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü olmak üzere iki ödülle ayrılmıştı. Daha önce Asasız Musa ve Yaşar Kemal Efsanesi filmlerini yöneten Aydın Orak'ın yeni filmi Sabırsızlık Zamanı 2022'de Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği film Diyarbakır'da çekilmişti.

Filmin konusunun ise Diyarbakır'ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesidir. Havuz metaforu üzerinden sınıfsal bir çatışmanın baş gösterdiği olaylar örgüsü, önü alınamaz psikolojik ve sosyolojik bir hal alıyor.

Türkiye Avustralya ortak yapımı olan filmin yapımcıları arasında Salih Süleymani, Feyzi Baran ve Serhat Dumlu gibi isimler yer alıyor. - DİYARBAKIR

Aydın Orak'ın yeni filmi Varşova Film Festivali'nde

Aydın Orak'ın yeni filmi Varşova Film Festivali'nde

Aydın Orak'ın yeni filmi Varşova Film Festivali'nde

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
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