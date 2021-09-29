Aydın Milletvekili Rıza Posacı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi - Haberler
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Aydın Milletvekili Rıza Posacı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Milletvekili Rıza Posacı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Spor Bilimleri Fakültesine destek olacağını vurgulayarak spor alanında yapılacak olan başta tesisleşme olmak üzere her türlü proje ve AR-GE çalışmalarına katkılarının olacağını dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesinin bölgenin kalbi olduğunu, yeni nesil vizyonu ile ülke yükseköğrenimine ve alanında önemli bir katma değer sağladığını ifade etti.

Spor Bilimleri Fakültesinin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Ölçücü, "Üniversitemiz ve Spor Bilimleri Fakültesinin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışmayla ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz ve Spor Bilimleri Fakültemiz şehir ile birbirini besleyen ve birbirinden güç alan iki ruh olarak gelişecek, bu vesile ile Aydın ve Ülkemiz kazanacak" dedi.

Spor Bilimleri Fakültesinde yapılan çalışmaların, mevcut durum ve ihtiyaçların yerinde görülmesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Prof. Dr. Ölçücü, tesislerin yenilenmesi konusunda çalışma yürüttüklerini söyleyerek Spor Bilimleri Fakültesine desteklerinden dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Prof. Dr. Yüksel Yalova'ya teşekkürlerini iletti.

İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova, Türkiye'de 'Şampiyonların Okulu' olarak bilinen ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Aydın'da sporun gelişimi için her türlü desteği fakülte olarak vermeye hazır olduklarını söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinin gezilmesinin ardından sona eren ziyarete Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova ve akademik personel katıldı. - AYDIN

Aydın Milletvekili Rıza Posacı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Aydın Milletvekili Rıza Posacı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

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Haber: Aydın Milletvekili Rıza Posacı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi - Haberler
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