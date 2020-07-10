AYDIN Kurşunlu Manastırı'ndaki çökme tehlikesi devam ediyor
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AYDIN Kurşunlu Manastırı'ndaki çökme tehlikesi devam ediyor

Kurşunlu Manastırı'ndaki çökme tehlikesi devam ediyorAYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki en önemli tarihi eserlerden biri olan 'Kurşunlu Manastırı' çökme tehlikesi ile karşı karşıya.

10.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:37

Kurşunlu Manastırı'ndaki çökme tehlikesi devam ediyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki en önemli tarihi eserlerden biri olan 'Kurşunlu Manastırı' çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Bizans Dönemi'ne ait manastırda inceleme yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Her an yıkılma tehlikesi bulunan kilisenin içine girilmesi son derece tehlikeli. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği manastırın kubbesinin çökmesi halinde bir facia yaşanabilir" dedi.

Davutlar Mahallesi sınırındaki Samson Dağları'nın Kuşadası Körfezi'ne bakan yamacında kurulmuş Bizans Dönemi'ne ait Kurşunlu Manastırı, çökme tehlikesi yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince yapılan incelemede, tarihi manastırın duvarları ile kubbesinde kızılçam ağaçlarının büyüdüğü tespit edilmiş, manastırın kubbesine de baskı yapan ağaçlar çökme tehlikesinin ortadan kalkması için kesilmişti. Ancak bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen manastırın kubbesini taşıyan 3 payandadan birinin tamamen yıkılması aynı tehlikenin yeniden yaşanma ihtimalini doğurdu.

'FACİAYA NEDEN OLABİLİR'

Tarihi manastırı her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Özellikle yaz döneminde safariye çıkan turistler fotoğraf çekmek için manastıra geliyor. Ancak zaman içinde manastırın kubbesini taşıyan payandalardan birinin yıkılması aynı tehlikenin yeniden yaşanma ihtimalini gündeme getirdi. Turistlerin ziyareti esnasında kubbe çökerse bir facia yaşanabilir. Bu nedenle acilen kilise ziyarete kapatılmalı ve ardından da hemen bakıma alınmalı. Manastırda restorasyon çalışması yapılırsa Kuşadası kültürel anlamda önemli bir turizm destinasyonuna sahip olacak" dedi

'DEFİNECİLER TAHRİP ETTİ'

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz ise manastırdaki asıl tahribata definecilerin neden olduğunu söyledi. Kubbeyi taşıyan ayaklardan birinin açılan define çukurları nedeniyle çöktüğünü belirten Mercangöz, "Yetkililerin buraya sahip çıkması gerekiyor. Manastır tamamen çökerse önemli bir tarihi ve kültürel mirastan yoksun kalacağız" diye konuştu.

AYDIN Kurşunlu Manastırı'ndaki çökme tehlikesi devam ediyor

Kaynak: DHA

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