AYDIN Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdiAYDIN'ın Söke ilçesindeki Felekşan Fırat Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Zeynep Nur Canpolat, koronavirüs salgını nedeniyle okuluna gidemeyip, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de arkadaşları ile parkta oynamaya da çıkamayınca evlerin...

Küçük Zeynep, evlerinin balkon korkuluk camlarını tuvale çevirdi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Felekşan Fırat Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Zeynep Nur Canpolat, koronavirüs salgını nedeniyle okuluna gidemeyip, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de arkadaşları ile parkta oynamaya da çıkamayınca evlerin cam balkon korkuluklarına resim yaparak vakit geçiriyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını görülmesi üzerine geçen 13 Mart'ta eğitime ara verildi. Söke Felekşan Fırat Anaokulu'nda eğitim gören Zeynep Nur Canpolat eğitime verilen ara nedeniyle okula gidemeyince evde faklı etkinliklere yöneldi. Küçük Zeynep eline pastel boya ve sulu boya fırçasını alarak tuvale çevirdiği balkon korkuluklarının camlarına resim yapmaya başladı. Çizdiği balık, çiçek, gökkuşağı başta olmak üzere doğa resimleri ile evlerinin balkonu adeta sınıfa çevirdi. Annesi sağlıkçı babası ise uzman jandarma olan küçük Zeynep zamanının çoğunluğunu ablası ile geçiriyor.

CAN SIKINTISINI RESİM ÇİZEREK ATIYOR

Haftalardan beri evden dışarıya çıkmayan Zeynep Nur Canpolat, can sıkıntısını yaptığı resimlerle atarken, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle parka gidip arkadaşlarımı, okula gidip öğretmenimi göremiyorum. O nedenle evde kalıp ablam Nisa Nur ile etkinlikler yapıyorum" dedi.

Kaynak: DHA