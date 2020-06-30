Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı

- Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı.

30.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:50

- Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı. Koronavirüsten dolayı kapatılan pazarın açılmasına pazar esnafı ve vatandaşlar sevindi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 aydır kurulmayan tarihi Salı Pazarı'ndaki yasak kaldırıldı. Hasan Efendi ve Ramazan Paşa Mahallesi'nde 2 asırlık geçmişi olan pazarda esnaf yeniden tezgah açmanın mutluluğunu yaşadı. Esnaflar, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a teşekkür etti. Efeler Belediyesi tarafından görevlendirilen personeller tarafından ateş ölçümü yapılarak ve pazar girişine kurulan dezenfeksiyon tünelinden geçerek içeriye alınan vatandaşlar, pazarın yeniden kurulmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Salı pazarının eski yerine döndüğünden dolayı memnun olduğunu ifade eden pazar esnaflarından Adem Sakman, "Burada oturmuş bir müşterimiz vardı. Diğer pazarlarda sabit yerlere açamadığımızdan dolayı müşterilerimiz hem gelemiyor hem de bizleri bulamıyordu. Bazı müşterilerimize evlerine kadar servis vermiştik. Pazarın yeniden burada kurulmasına sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi.

Geçimlerini pazarda kurdukları sergiden temin ettiklerini belirten Feyzullah Yaman, "150 yıllık pazar yerimiz geri geldi. Halk da memnun esnaf da memnun. Yeniden tezgahlarını açan herkesin yüzü gülüyor. Bizim dükkanımız yok. Ekmek teknemiz burası. Pazarda ekmek parası kazanırsak onunla ayakta kalabiliyoruz" diye konuştu.

Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor Haber
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında Haber
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı Haber
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü Haber
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı Haber
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Ebru Şallı Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Milli Karar Çocuk
Şu an buradasınız: Aydın'ın tarihi Salı Pazarı yeniden açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 15:20:20. #1.15#
title