Aydın'ın sıra dışı kaymakamı şaşırttı
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Aydın'ın sıra dışı kaymakamı şaşırttı

Aydın Efeler ilçesinin sıra dışı Kaymakamı Cemal Şahin, hafta sonunu zor şartlarda tarımsal üretim yapan Paşayaylası'ndaki çiftçilerle geçirdi.

Aydın'ın sıra dışı kaymakamı şaşırttı
22.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:00

Aydın Efeler ilçesinin sıra dışı Kaymakamı Cemal Şahin, hafta sonunu zor şartlarda tarımsal üretim yapan Paşayaylası'ndaki çiftçilerle geçirdi. Köylüler tarafından önce gezgin zannedilen Cemal Şahin'in, köylülerin sorun ve isteklerini dinlemeye başlaması üzerine kaymakam olduğu anlaşılınca ilk defa bahçelerine kadar gelen bir kaymakamla karşılaşan köylüler duygusal anlar yaşadı. Gün boyunca köylülerin üretim çalışmalarına katılıp hayvanlara yem ve su veren Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Vatandaşın sorununu daha iyi anlayabilmek için onların halleriyle hallenmek gerek. Fırsat buldukça en ücra köşede de ola vatandaşlarımıza ziyaret ediyoruz" dedi.

Mesai saatlerinden arta kalan zamanını sade bir vatandaş gibi geçirmeye özen gösteren zaman zaman çarşı pazarda, zaman zaman da bir sokakta yürüyüş yaparken görülen Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, hafta sonunu Aydın'ın Zeytinköy, Ambarcık, Yukarıkayacık, Konuklu gibi köylerde yaşayıp yaz dönemi organik ürün yetiştirmek için Paşayaylası Bölgesi'ne çıkan vatandaşlarla geçirdi. Sivil plaka taktığı makam arabası ile Zeytinköy'e kadar çıkabilen Kaymakam Şahin buradan itibaren yoluna yaylaya giden köylülerin yeşil cipleri ile devam etti.

İlk önce bir gezgin zannedilen Kaymakam ilk olarak bölgede organik sebze ve meyve üretiminin yanı sıra hayvancılık yapan Yaşar Ailesi'nin olduğu bölgeye gitti. Burada vatandaşlarla hasbıhal edip bölgedeki çiftçilerin sorun ve isteklerini dinleyen Cemal Şahin'in bir gezgin değil sorunlarını dinlemek için ayaklarına kadar gelen Kaymakam olduğunu öğrenen köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlgi ve alakasından dolayı kaymakam Cemal Şahin'e teşekkür eden köylüler, "İlk defa bir kaymakam bizim sorunlarımızı öğrenip yardımcı olmak için buralara kadar geliyor. Açıkçası çok duygulandık. Allah razı olsun" diye konuştular.

"Üreticinin aracısız tüketiciye ulaşması için çalışma yapılacak"

Ziyaret ettiği yaylada köylülerin organik tarımsal üretim çalışmalarına destek verip, hayvanlara yem ve su veren Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, yaylalarda organik tarım yapan üreticilerin Aydın için ayrı bir değer olduğunu söyledi. Ürettiği ürünleri ciplerle şehir merkezine indirip satış yapmaya çalışan bu kişilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için aracıyı ortadan kaldırmak istediklerini belirten Kaymakam Cemal Şahin, "Pandemi sürecinde tedbirler alınarak süreç sona erdikten sonra da yeni bir düzenleme ile bu insanlarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi ayrı bir çalışma yapacağız. Tarım üzerinde birçok projemiz var. En önemli projelerinizden biri de yaylarda organik üretim yapan çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerin hiçbir aracı olmadan tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak" diye konuştu.

Gün boyunca bir çiftçi gibi yaylada köylülerin halleri ile hallenen Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın dağlarının eşsiz manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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