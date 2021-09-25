Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 20 Eylül'de ortadan kaybolan, aramaların 4'üncü gününde Bursa'da bulunan ve eve dönmek istemeyince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alınan Tuana Öztürk'ün (14) annesi Müzeyyen Küçük, "Nazilli'ye taşınalı 45 gün oldu. Uyum sağlayamamış olabilir. Yurtta kalmasını kabul edemem" dedi.

Manavgat'taki orman yangınında evleri yanan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine taşınan Müzeyyen Küçük'ün kızı Tuana Öztürk, 20 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldı ve kayıplara karıştı. Tuana'dan haber alamayan annesi Müzeyyen Küçük, durumu polis ekiplerine bildirdi. İncelemelerin ardından otobüsle Bursa'ya gittiği tespit edilen Tuana için çalışmalar Bursa'da yoğunlaştırıldı. Tuana Öztürk, aramaların 4'üncü gününde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tuana, polislere annesine dönmek istemediğini söyleyince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yurda alındı.