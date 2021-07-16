Doğanbey Mahallesi, tarihi taş evleriyle ilgi görüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan eski Doğanbey Mahallesi, taş evlerinin yapısı, daracık sokakları ve Arnavut kaldırımlarıyla ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan eski Doğanbey Mahallesi, taş evlerinin yapısı, daracık sokakları ve Arnavut kaldırımlarıyla ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Mübadeleyle Yunanistan'a giden Rum vatandaşlarının yaşadığı yer olan Doğanbey Mahallesi'nde geç Osmanlı döneminin izlerini taşıyan evler, yerli ve yabancı turistler ile özel organizasyonlar için fotoğraf çektirmeye gelenler tarafından ilgi görüyor.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarında yer alan ve en fazla 2 katlı olan evlerin yapıları, ahşap balkonları, taştan daracık sokakları ve Ege Denizi'ni gören manzarasıyla ziyaretçisini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Doğanbey, Arnavut kaldırımı ve evlerin balkonlarını saran mis kokulu begonvil çiçekleriyle özellikle düğün fotoğrafları için gelen çiftlerin anılarını ölümsüzleştirdiği yer olarak da dikkati çekiyor.

Mahalledeki evlerin bazıları restore edilirken az bir kısmı ise harabe halinde. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onaylı restorasyonu yapılan evlerin fiyatları ise 5 milyon lirayı buluyor.

İçerisinde 1 cami de bulunan Doğanbey, kafe ve pansiyonlarıyla da misafirlerini ağırlıyor.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine, Doğanbey'in, Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'e yakın bir konumda olmasından dolayı avantajlı bir bölgede olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin burada doğa ve tarihle buluştuğunu aktaran Tuncer, şöyle devam etti:

" Doğanbey'i usta bir ressamın elinden çıkan eşsiz bir resme benzetiyoruz. Hem ekolojik hem de kültürel turizm destinasyonu olmaya aday bir yer. Sadece Türkiye değil dünya ölçeğinde bir estetiğe sahip. Türkiye'nin farklı illerinden yoğun bir talep görüyor. Buradaki turizmi canlandırmak için ildeki tüm imkanları kullanma noktasında inisiyatif almış durumdayız. Buraya herkesi bekliyoruz. Mutlaka görmelerini bekliyoruz."

Evlerin aslına uygun restore edildiğini aktaran Tuncer, "Doğanbey, fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği bir yer. Doğanın yarattığı o muhteşem motivasyon ilham verici bir kaynağa dönüşüyor. Düğün gibi özel organizasyonlarla da burası talep görüyor." dedi.

"Buraya gelenler hayranlıkla ayrılıyor"

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık da Doğanbey'in kentsel SİT alanı içerisinde olduğunu belirterek, "Milli parkımızın sınırları dahilinde olması, delta manzarası, sakinlik ve doğallığı sebebiyle yerli ve yabancı turistlerimizin ve turizm acentelerinin programlarında yer almaktadır. Bu anlamda buraya gelenler hayranlıkla ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Nikahının ardından fotoğraf çektirmek için Doğanbey'e gelen Büşra Gönül ise "Burası tamamen tarih kokuyor. Evler efsane güzel. Tamamen tarih kokuyor." diye konuştu.

Selçukhan Öztürk de mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için Doğanbey'i tercih ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol