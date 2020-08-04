Aydın'da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştı

Aydın'da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştıAYDIN'ın Efeler ilçesinde, dün başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan ormanlık alanda alevler yeniden büyüdü.

04.08.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:25

Aydın'da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, dün başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan ormanlık alanda alevler yeniden büyüdü. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kırsal İmamköy Mahallesi yakınlarında dün saat 1530 sıralarında zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 3 dozer, 2 su ihmal aracı, 85 personel sevk edildi. Kısa sürede çevreye yayılan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve ASKi ekipleride takviyede bulunarak söndürme çalışmalarına katıldı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılan ve 140 hektar alanın zarar gördüğü bölgede rüzgarın ağaçlardaki kıvılcımları körüklemesi üzerine yeniden yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekipleri ile müdahale ediliyor.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Yangının çıktığı alana yakın olan Emirdoğan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar evlere yaklaşan alevler dolayısıyla büyük panik yaşadı. Vatandaşlar da kazma, kürek ve benzeri araç gereçlerle yangına müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar ise yangına karşı tedbir alarak çevreyi hortumla suladı. Jandarma ve polis TOMA'ları da takviye olarak bölgeye gönderildi.

Çevre sakinlerinden Mustafa Benli, İmamköy'de çıkan yangın mahallemize doğru geliyor. Biz de önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Çevreyi bol bol suluyoruz. Mahalleli de çevrede gereken çalışmayı yapıyor. Hayvanlarımız da var. Olası bir tehlike karşısında eşyaları çıkarmaya çalışıyoruz. Ekiplerde hızlı bir şekilde çalışıyor. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır dedi.

Aydın'da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Güncel
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Arduç Yeşim Salkım Cate Blanchett İzzet Yıldızhan
Spor Beto Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza İzmir Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Aydın'da zeytinlik alanda yeniden başlayan yangın evlere yaklaştı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 21:28:03. #1.14#
title