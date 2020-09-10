Aydın'da su kuyusu açıldığı sırada göçük oluştu: 2 ölü
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Aydın'da su kuyusu açıldığı sırada göçük oluştu: 2 ölü

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir bahçede su kuyusu açtıkları sırada göçük altında kalan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Aydın'da su kuyusu açıldığı sırada göçük oluştu: 2 ölü
10.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:48

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir bahçede su kuyusu açtıkları sırada göçük altında kalan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Şahin, İsmail Kahraman, Yaşar Şahin ve Veysel Yalçın, Cumayanı Mahallesi Sorkuncuk mevkisinde bir bahçede kepçeyle su kuyusu açmaya çalıştıkları sırada göçük meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede göçük altında kalan Mustafa Şahin ile İsmail Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan Veysel Yalçın ile Yaşar Şahin de ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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