Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı - Haberler
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Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

Aydın'ın yüksek kesimlerde kestaneliklerde çiftçiler geleneksel yöntemlerle çift sürmeye başladı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın yüksek kesimlerde kestaneliklerde çiftçiler geleneksel yöntemlerle çift sürmeye başladı. Arazinin engebeli olması nedeniyle ancak sabana koşulan at ve öküzlere sürülebilen kestane bahçelerinde üreticiler yeni yılın hazırlığına başladı.

Bu yıl oldukça sert gecen kış sezonun ardından Aydın'da havaların başlaması ile birlikte Aydın dağlarında çiftçiler imar çalışmalarına başladı. Günlüğü yerine göre 500-600 TL arasında yevmiye ile sürülen çiftlerden hem çift sürenler hem de geçen yıl emeğinin karşılığını alan kestane üreticileri memnun. Nostaljik görüntülerin de yaşandığı Aydın dağlarında henüz Şubat ayının ortasında olunmasına rağmen hummalı bir sezon hazırlığı başladı. Arazi yapısı müsait olmaması nedeniyle at ve öküzlerle kestane bahçelerini istediklerini belirten çiftçilerden Cihan Aydeniz, geçen yıl oldukça güzel olan kestane fiyatlarının üreticiyi mutlu ettiğini bu yıl da daha iyi verim alabilmek için bahçelerin bakımına şimdiden başladıklarını söyledi. Geçen yıl 30 TL'den başlayıp 50 TL'nin üzerine çıkan kestane fiyatlarından bu yıl da umutlu olduklarını belirten çiftçiler iyi bir verim için bahçelerin bakımının şart olduğunu belirtti. - AYDIN

Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

Aydın'da soğuklar bitti, tarım alanlarında çalışmalar başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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