Aydın'da Rahatsızlanan 1 Yaşındaki Ali Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, Kemal ve Gizem Eroğlu çiftinin 1 yaşındaki Ali, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Gölcük Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Kemal ve Gizem Eroğlu çiftinin 1 yaşındaki bebeği Ali Eroğlu, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanınca, çift durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Minik Ali'nin ölümü yakınlarını yasa boğarken, bebeğin 4 gün sonra 1 yaşına gireceği öğrenildi. Ali Eroğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Aydın