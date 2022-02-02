"Okul güvenliği" toplantısı

AYDIN (AA) - Aydın'da eğitim-öğretimin ikinci dönemine ilişkin okul bölgelerinde alınacak önlemlere ilişkin toplantı yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda kent genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması konuları ele alındı.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda konuşma yapan Aksoy, kentte, 852 okulda 185 bin 553 öğrencinin eğitim-öğretime devam ettiğini söyledi.

Okullarda güvenlik ortamının sağlanması için koruyucu ve önleyici birçok çalışmanın ortaya konduğunu vurgulayan Aksoy, "Hassas okullarımız belirlenerek bu okullardaki güvenlik önlemlerinin daha üst seviyeye alınmasıyla ilgili emniyet ve jandarma teşkilatımız okullarımızla iş birliği içerisinde bu çalışmaları sürdürüyor. Mevcut okullardaki güvenlik unsurlarını gerektirecek eksikliklerin tespit ediliyor." dedi.

Okul servislerinde de denetimlerin sürdüğüne dikkati çeken Aksoy, okul kantinlerinde çalışan kişilerin de araştırıldığını söyledi.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıya, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve ilgili kurumların yetkilileri de katıldı.