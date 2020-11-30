Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
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Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü

30.11.2020 08:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 08:12
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü

AYDIN'da üretilen önemli ürünlerden olan mandalina, yüzleri güldürdü.

AYDIN'da üretilen önemli ürünlerden olan mandalina, yüzleri güldürdü. Rekoltede geçen yıla oranla yüzde 50 artış beklenirken, koronavirüs salgınında artan talep nedeniyle mandalinanın kalitesine göre kilosunun toptan 1 lira 75 kuruşa kadar çıkması üreticiyi sevindirdi.

Artan koronavirüs vakaları, C vitamini deposu olan mandalinaya ilgiyi artırdı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından mandalinaya olan talep, üreticiyi sevindirdi. Geçen yıl 13 bin 729 dekar ekili alanda 21 bin 46 ton mandalina üretimi yapılan Aydın'da bu sezon artan rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Bu yıl rekoltenin 30 bin ton olması beklenirken, mandalinaya olan talep, fiyatının da artmasına neden oldu. Geçen yıl toptan kilosu 50 kuruşa satılan mandalina bu yıl kalitesine göre 1 ile 1 lira 75 kuruş arasında değişen fiyatlarla alıcı bulmaya başladı. Hem rekoltenin hem de fiyatların iyi olması üreticisine rahat bir nefes aldırdı.

Söke'de 20 dönümlük arazisinde mandalina yetiştiren Gökhan Çavaş da hasat yaparak, ürününü İzmir'in Selçuk ilçesinde bir meyve işleme tesisine gönderdi. Mandalina toplayan işçileri bularak üretici ile ürünü alacak olan firmalar arasında köprü görevi gören ve yörede 'dayıbaşı' diye tabir edilen aracılardan Necmettin Kıvıryaprak, Sezon çok güzel gidiyor. Verim de fiyatlar da çok iyi durumda" dedi. Kıvıryaprak, mandalina toplayan işçilerin günlük yevmiyesinin ise 100 TL olduğunu söyledi.Mandalina üretiminde son 10 yılın en iyi sezonunu yaşadıklarını belirten üretici Mustafa Demirkat, "Geçen yıl kilosunu 50 kuruşa zor sattığımız mandalinaları bu yıl İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir ihracatçı firmaya kilosu 1 lira 75 kuruştan verdim. Üretici olarak bu sezon çok memnunuz" dedi.'SÖKE VE KUŞADASI'NDA 5 BİN 700 DÖNÜM ALANDA NARENCİYE ÜRETİMİ VAR'

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ise, "Koronavirüs nedeniyle mandalinaya yoğun ilgi var. Odamıza kayıtlı üyelerimizin Söke'de 3 bin 700 ve Kuşadası'nda ise 2 bin dönüm ekili narenciye bahçesi var. Bunun çoğunluğunda mandalina yetiştiriyor. Rekolte bu yıl iyi. Geçen yıla oranla yüzde 50'nin üzerinde bir artış bekliyoruz. Üreticimiz memnun. Salgın nedeniyle talebin olması mandalina fiyatlarını yukarı çekti. Üreticinin yüzü gülüyor, bu ülke ekonomisine de yansıyacaktır" dedi.

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Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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