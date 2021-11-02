Son dakika haberi: Karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti - Haberler
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Son dakika haberi: Karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Yamalak mahallesinde Hüseyin Şentürk (71), ayrı yaşadığı eşi Huriye Şentürk'ün (71) evine gitti. Burada karısı ve kızı Sevda Şentürk'e (49) tabancayla ateş eden Hüseyin Şentürk, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Huriye Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine götürülen Sevda Şentürk ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Şentürk, olay yerinden 1 kilometre uzakta kendi aracında ölü bulundu. Şentürk'ün aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Son dakika haberi: Karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Son dakika haberi: Karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Son dakika haberi: Karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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