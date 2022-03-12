Aydın'da İstiklal Marşı'nın kabul 101'inci yıl dönümü kutlandı

AYDIN (İHA) - Aydın'da '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Aydın İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "İstiklal Marşımız; tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, vatanımızın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olmakla birlikte aynı zamanda Türk milletinin vicdanının ortak sesidir. 12 Mart 1921'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir heyecan ve alkışlarla milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız; Türk Milleti'nin bağımsızlığını haykıran, milli vakar ve haysiyetini yansıtan, bununla birlikte her dizesinde iman ve inançla yeniden dirilişini anlatan milli ruhun tercümanıdır. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy da, milli mücadele ruhunun ve İstiklal Marşı'mızın şairi olmakla birlikte maddi ve manevi hayatımız üzerinde derin tesirler icra etmiş, vatanseverliği ile bizlere örnek olmuş bir şahsiyettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en sevdiğim mısraları' dediği ve asla unutulmamasını istediği 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal' mısraları aziz Türk Milleti'nin en büyük düsturudur" dedi.

"Üzerinde hür olarak yaşadığımız bu cennet vatana kasteden düşmanlara karşı büyük bir azim, inanç ve fedakarlıkla kazanılan istiklal mücadelemiz, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un coşkulu mısralarıyla İstiklal Marşı'nda ölümsüzleşmiştir" diyerek sözlerine başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindeki İstiklal Marşımız, milletimizin gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde belirtmektedir. Milli mücadelenin en zor döneminde bu eşsiz eser, halkımıza büyük cesaret ve moral vermiş, milletimizin şahlanışının timsali olmuştur. İstiklal Marşı'nı şair, mütefekkir ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade ediyordu. Vatansever kimliğiyle Anadolu işgalinin en zorlu dönemlerinde, milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif, ölümsüz eserleri, fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı milletimize ve ordumuza armağan ederek tüm eserlerini topladığı Safahat'a almamış, ne kadar büyük bir vatansever olduğunu bu ince davranışıyla bir kez daha göstermiştir. Bizler bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu istiklal mücadelemizin ölümsüz destanı İstiklal Marşı'nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan atalarımıza borçluyuz."

Konuşmaların arından il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı şiir olarak okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a günün adına hediye takdim etti.

Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin sahnelenmesi ile son bulan programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Macit Engin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN