İlköğretim Haftası kutlandı

Aydın'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Okumuş, kentte, 853 okulda 177 bin 490 öğrencinin eğitim gördüğünü, 15 bin 500 öğretmenin de görev yaptığını belirtti.

Eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

"Gururluyuz, çünkü insanlığın en değerli hazinesi olan eğitimle daha güçlü Türkiye'nin temellerini atmak üzere öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz tekrar bir araya geldi. Bizler çok iyi biliyoruz ki, ülkemizi ve milletimizi müreffeh milletler seviyesinin üstüne taşıyacak olan, ülkemizin ortaya koyduğu 2023, 2053 ile 2071 hedeflerine ulaştırmak için tek şart eğitimdir. Bu şiar ve başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği, 'ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır' ilkesiyle yürüdüğümüz bu yolda, milli ve manevi duygularımızı, kültürümüzü ve sahip olduğumuz ilmimizin üstüne koyarak geleceğe taşıyacak olan nesiller yetiştirme gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Törende, Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu öğrencilerinden Türker Yazar, "İlk tören" isimli şiiri okudu.