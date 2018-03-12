Aydın'da Er ve Erbaşlara Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi

AYDIN (İHA) – Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından rütbeli personel ile jandarma uzman erbaş ve erlere kadına şiddetle mücadele konusunda seminer verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi kanununun uygulaması ve meydana gelen aksaklıkların önlenmesi maksadıyla rütbeli personel ile jandarma uzman erbaş ve erlere eğitim semineri düzenlendi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Birliği toplantı salonunda gerçekleşen seminerde Yrd. Doç. Dr. Gülhan Demiriz "Kadına yönelik şiddetin sorgulanamayan boyutu olarak kadınlık/erkeklik inşası", Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nurdan Kamal "Şiddet ve şiddet türleri", psikolog Canan Peker "Öfke kontrolü" ve Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Neşe Menderes "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun ve kanuna ilişkin uygulama yönetmeliği ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri" konularında sunumlar gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Tarık Ubay, seminere katılan konuşmacılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek; "Bilindiği gibi; kadına yönelik şiddet, tüm dünyada önemli bir toplumsal sorun olarak yerini korumaya devam etmektedir. Ülkemizde kadına yönelik şiddet her geçen gün artmaktadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla ülkemizde son yıllarda önemli adımlar atılmıştır. Özellikle 6284 sayılı Kanunun kabulü ile kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurumlara önemli görevler düşmüştür. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, toplumla iç içe yaşayan ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda sıfır tolerans ile çalışan bir kurum olarak her dönemde bilhassa kırsal kesimlerde, bu tip sosyal problemlerle mücadelede daima öncü rol oynayarak sorumluluk üstlenmiştir. 6824 sayılı Kanunun kendisine vermiş olduğu vazifeyi en iyi yerine getirebilmek amacıyla birçok faaliyet icra etmiş ve etmeye devam edecektir" dedi. - AYDIN