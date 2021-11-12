Aydın'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde polis ile jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

Aydın-İzmir kara yolunda uygulama yapan ekiplere Kaymakam Canan Hançer Baştürk ve İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar da eşlik etti.

Trafikte durdurulan sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılarak broşür ve maske dağıtımı yapıldı.

Koçarlı

Koçarlı ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçlara jandarma ve polis ekiplerince emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

Uygulamaya katılan Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, "Emniyet kemerinin kullanılmaması durumunda trafik kazaları ağır yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanabiliyor. Can kayıplarının engellenmesi için emniyet kemerimizi mutlaka takmamız lazım. Bugün bir uygulama gerçekleştirerek sürücülerimize ve yolcularımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz." diye konuştu.

Denetime, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Çelik katıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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