Aydın'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da

Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde polis ile jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde polis ile jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

Aydın-İzmir kara yolunda uygulama yapan ekiplere Kaymakam Canan Hançer Baştürk ve İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar da eşlik etti.

Trafikte durdurulan sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılarak broşür ve maske dağıtımı yapıldı.

Koçarlı

Koçarlı ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçlara jandarma ve polis ekiplerince emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

Uygulamaya katılan Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, "Emniyet kemerinin kullanılmaması durumunda trafik kazaları ağır yaralanmalar ve ölümlerle sonuçlanabiliyor. Can kayıplarının engellenmesi için emniyet kemerimizi mutlaka takmamız lazım. Bugün bir uygulama gerçekleştirerek sürücülerimize ve yolcularımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz." diye konuştu.

Denetime, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Çelik katıldı.

Aydın'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

 Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title