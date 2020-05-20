Aydın'da 19 Mayıs kortejle kutlandı
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Aydın'da 19 Mayıs kortejle kutlandı

Efeler'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Efeler Belediyesi Türk Chopper Klübü ve Ay Vos Bus Klübü'nün iş birliğiyle nostalji volkswagen beetle ve Chopper araçlardan oluşan kortej düzenlendi.

Aydın'da 19 Mayıs kortejle kutlandı
20.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:38

Efeler'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Efeler Belediyesi Türk Chopper Klübü ve Ay Vos Bus Klübü'nün iş birliğiyle nostalji volkswagen beetle ve Chopper araçlardan oluşan kortej düzenlendi.

Türk Chopper, Ay Vos Bus ve Efeler Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen korteje vatandaşlar evlerinden alkış tutarak eşlik etti. Korteje katılan araç sürücüleri beyaz maske takarak Korona virüs salgın hastalığına karşı dikkat çekti. Kemer Mahallesi Şerbetçi Caddesi'nden başlayıp Forum Aydın önünde son bulan kortejde çalınan sirenler eşliğinde Efeler Belediyesi aracından '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Kandiliniz mübarek olsun' mesajı verildi. Efeler Belediyesi Zabıta araçları korteje eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korteji sonrasında Türk Chopper Motosiklet Kulübü Aydın İl Başkanı Tolga Kuruüzümcü ve Ay Vos Bus Klübü Başkanı İhsan Metinkale korteje evlerinden destek veren vatandaşlara ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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