AYDIN Cihan Topal nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı
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AYDIN Cihan Topal nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı

Cihan Topal nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybeden 38 yaşındaki çiftçi Cihan Topal, nakil kollarıyla 10'uncu yılını geride bıraktı.

20.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:48

Cihan Topal nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybeden 38 yaşındaki çiftçi Cihan Topal, nakil kollarıyla 10'uncu yılını geride bıraktı.

Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'ın, 10 yıl önce, dirsek altından silaj makinesine kaptırdığı kolları koptu. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in kolları 25 Eylül 2010 tarihinde, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 10 yıldan beri nakil edilen iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, köyünde beslediği koyunlarının bakımını yapıyor, bahçesindeki ağaçlardan incir toplayıp, ata binebiliyor ve motosikleti rahatlıkla kullanıp bilgisayarda yazı yazabiliyor.

'BİR ANDA HİÇ BİR ŞEY YAPAMIYORSUN'

Cihan Topal, "2008 yılında iş kazasında iki kolumu kaybettim. Her şeyi kimseye ihtiyaç duymadan yaparken, bir anda hiç bir şeyi yapamaz hale geliyorsunuz. Ben de o durumdayım. Kazayı geçirip, kollarımı kaybettikten 3 ay sonra bir gazetede okuduğum haberde 40 doktorluk operasyon yazıyordu. Bu olay yurt dışında yaşanmış ve bir hastaya omuzlardan çift kol nakli yapılmıştı. Ben buradan yola çıkarak Aydın Devlet Hastanesi'ndeki, bir doktorun yanına gittim ve bu işi araştırmaya başladık. Araştırırken beni ameliyat eden Prof. Dr. Ömer Özkan ile tanıştık. 2 yıl sonrada kol naklim gerçekleşti. Halen arada bir Antalya Akdeniz Üniversitesine kontrole gidiyorum" dedi.

DAHA NİCE 10 YILLARA

O günleri sanki dün gibi yaşandığına değinen Topal, "25 Eylül 2010 tarihinde Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yapıldım. O zamandan bu zaman arasında çok uzun bir zaman geçti ama sanki dün gibi geliyor. Yeni kollarımla yaşamanın 10. yılını tamamlıyoruz. Her işimi kendim yapabiliyorum. Ailemle ve köyümde koyunlarım var. Onlarla vakit geçiriyorum. Çiftçilikle uğraşıp köyde yaşamayı seviyorum. Ata bile çok şükür rahatlıkla binip gidebiliyorum. Bunlar benim için çok güzel bir şey. Keşke herkes bu şekilde organ bağışına duyarlı olsa, herkes benim gibi kollarına kavuşsa, her ihtiyacını karşılayabilse. Kollarımda hiçbir ağrı sızı yok eskisi gibi kullanabiliyorum. Çok şükür bu nakil olan kollarımla 10 yılımı geride bıraktım. Daha nice 10 yıllar nasip olur inşallah" diye konuştu. Topal, kendisine çift kol nakli yaparak hayata bağlayan doktorunun adı ve soyadını şu an 7 yaşında olan oğlu Ömer Özkan Topal'a verdiğini hatırlatıp, "Hakkını ödeyemem" diye konuştu.

AYDIN Cihan Topal nakil çift kollarıyla 10 yılını geride bıraktı

Kaynak: DHA

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