Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Gazi Bulvarı'ndaki çalışmaları sürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Gazi Bulvarı'ndaki çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı'ndaki altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Gazi Bulvarı'ndaki çalışmaları sürüyor
22.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:32

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı'ndaki altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yağmur suyu hattı yenileme çalışmasıyla hem isale hatları genişletiliyor hem de yoldaki mazgal sayını arttırarak suyun yoldan hatta aktarılmasını kolaylaştırıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zafer ve Orta Mahallesi muhtarları, kalıcı bir çözüm sunacak bu çalışmaların iki mahalle içinde çok faydalı olacağını belirtti.

"Hem yaya hem araç trafiğini rahatlatacak"

Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç, altyapı ve asfaltlama çalışmasıyla yolun daha konforlu hale geleceğini belirterek"Orta Mahalle ile ortak sınırımız olan Doğu Gazi Bulvarı'nda yapılan altyapı çalışması var. Kampüse yakın olmasında dolayı bizim mahallelerimiz genellikle öğrenci mahallesi; yolun düzenlenmesi şehrimiz için de çok önemlidir. Bu bulvar iki mahalle arasında çok yoğun bir nokta. Büyükşehir Belediyemizin bu hizmete başlaması bizleri memnun etti. Asfaltlama çalışması yapılmasıyla da hem araç trafiği hem de yaya trafiği daha da rahatlayacaktır. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Başkanımızın bize bir sürprizi daha oldu"

Orta Mahalle Muhtarı Mustafa Nuri Fırtına ise Doğu Gazi Bulvarı'ndaki çalışmaların mahallelileri çok memnun ettiğini ve Başkan Özlem Çerçioğlu'nun mahalleliye bir müjdesi daha olduğunu hatırlatarak"Bulvarda yapılan çalışmada büyük giderler yapılıyor. Zafer Mahallesi'nden gelen yağmur suyunu kesiyoruz. Bu sayede de mahallemize gelen yağmur suları da engellenmiş olacak. Başkanımızın bize bir sürprizi daha oldu; hem Doğu Gazi Bulvarı hem de Tekstil Bulvarı'nın asfaltlanacağını bildirdiler. Üniversiteye giden ve ambulansların sıkça kullandığı bir yol olduğu içinde önemli bir yol burası. Yapılacak bu asfaltlama çalışması için de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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