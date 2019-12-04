Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Çerçioğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı karesini seçti.
Çerçioğlu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu belirten Çerçioğlu, AA muhabirlerini tebrik etti.