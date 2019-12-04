Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:40
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın

Büyükşehir Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Çerçioğlu, kategorisinde Altunöz'ün " şehitleri anısına" başlıklı karesini seçti.

Çerçioğlu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu belirten Çerçioğlu, AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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