AYDIN ARI SATIŞLARININ YÜZDE 100 ARTMASI MEMNUN ETTİ AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde babası ve kardeşiyle arıcılık yapan Mukadder Karataş (41), geçen yıla oranla bu yıl arı satışlarının yüzde 100 artırdığını belirterek, sektör çalışanlarının yüzünün güldüğünü söyledi.

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde babası ve kardeşiyle arıcılık yapan Mukadder Karataş (41), geçen yıla oranla bu yıl arı satışlarının yüzde 100 artırdığını belirterek, sektör çalışanlarının yüzünün güldüğünü söyledi. Karataş, arı satışındaki artışın koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerden köylerine dönenler nedeniyle artış gösterdiğini kaydetti.

Karpuzlu'nun 3 bin 500 nüfuslu kırsal Tekeler Mahallesi'nde yaşayanların neredeyse yarısı arıcılık yaparak kazandığı parayla geçimini sağlıyor. Mahalle sakinleri bal, polen ve diğer arı ürünlerinin yanı sıra ürettikleri arıları talep gelmesi halinde Türkiye'nin dört bir tarafına satıyor. İçinde arısıyla birlikte geçen yıl 8 çıtalı toplam 10 bin kovan arı sattıklarını belirten Mukadder Karataş, bu yıl sattığımız arılı kovan sayısını ikiye katladıklarını söyledi. 13 yıldır babası Ali İhsan Karataş (61) ve kardeşi Mustafa Karataş ile arıcılık yapıp, ürettikleri arıları sattıklarını da belirten Karataş, "Biz sadece 8 çıtalı kovan ile arı satıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerine bu arıları sattığımız için 8 çıtalı olarak göndermek daha kolay oluyor. Her çıtada ortalama 1000 ile 2 bir arasında arı olan bu

kovanları plastik kutular içine koyarak kamyonlarla talebe göre her ile gönderebiliyoruz. Geçen yıl 350 liraya sattığımız arılı kovanlar bu yıl 450 liradan satılıyor. Kovandaki çıta ve arı sayısına göre fiyatlar değişiyor. Fiyatların ve satışın artması arı üreticisinin yüzünü güldürdü" dedi.

Aydın bölgesinin arı ve bal üretimine çok uygun olduğuna da dikkati çeken Karataş, her yıl yaklaşık 150 TIR arı kovanının yaylara gittiğini kaydetti.

'KORONAVİRÜS SALGINI ARICILIĞA İLGİYİ ARTTIRDI'

Aydın'ın her ilçesinde arıcılığın olduğunu ancak Karpuzlu ilçesinde daha yaygın olduğunu vurgulayan Karataş, "Burada birçok arkadaşımız bu işi meslek haline getirmiş. Koronavirüs salgını nedeniyle başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere pek çok yerde şehirden köylerine dönenler oldu. Şehirlerde salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı iş yapamayanlar çareyi köylerine dönüp, tarım ve hayvancılık yapmakta buldu. Köyüne dönen bir çok kişi atasından gördüğü arıcılığı yapmaya başladı. Böyle olunca da arı satışlarımız arttı. Hobi amaçlı yapmak isteyenler de satışların artmasında etkili oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA