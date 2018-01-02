Aydın AK Parti İlçe Başkan Adaylarını Tanıttı

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, önümüzdeki hafta başlayacak ilçe kongreleri süreci öncesi AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen Didim hariç 16 ilçe başkanını tanıttı.



AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti'nin başına geçmesinin ardından değişim ve yenilenme sürecinin başlatıldığını belirten İl Başkanı Ahmet Ertürk, "2018'i icraatlar ve bunların devamı, 2019'u da yapılacak iki seçimin önemini bizlere anlattı. Kongrelere katılarak bunları partililerimize anlatıyor. Bazı il ve ilçe yönetimlerde değişiklikler yapıldı. Kan değişimleri yaşandı. AK Parti için 2019 seçimleri için çok önemli. 15 yıldır milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz iddialı hizmet fırsatının devamını istiyoruz. Ayrıca parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin bir secimi yapılacak. Daha pratik bir devlet yapısına kavuşacak olan Türkiye bölgesinin parlayan yıldızı olacak" dedi.



İlçe Kongreler 12 Ocak'ta Köşk ilçesinde başlayıp 3 Şubat'ta Nazilli ilçe kongresiyle tamamlanacağını ifade eden Başkan Ertürk, "İlçe kongreleri tamamlandıktan sonra İlçe Kongresi ve daha sonra kadın ve gençlik kolları kongrelerimiz yapılacak. Ana fikri halka hizmet olan partimiz ihtiyaç olan tüm birimlerde 2018'in başından itibaren eğitim, tarım, sağlık, sosyal politikalar, gençlik spor, turizmde hemşerilerimizin beklentilerini karşılamada belirlenen ilçe başkanlarıyla iyi bir çalışma ortamında halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Şuanda 3 milletvekili ve 4 belediyemiz var. Önümüzdeki seçimde 17 ilçe belediyesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne de AK Parti'nin sancağını dikmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu



2019 adayları erken belirlenecek



Önümüzdeki hafta sonu başlayacak olan ilçe kongreleri sürecinde AK Parti Genel Merkezi tarafından belirlenen Didim hariç 7'si yeni ve 9'u ise mevcut görevde olan isimlerden oluşan ilçe başkanı adaylarını tek tek tanıtan İl Başkanı Ertürk, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerdeki hedeflerinin 17 ilçe ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak olduğunu kaydetti.



100 kişilik yeni il yönetim kurulu listesini AK Parti Genel Merkezine gönderdiklerini ifade eden Ertürk, yapılacak değerlendirmenin ardından oluşan il yönetimini kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. 25 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Aydın il yönetimini kabul edeceğini açıklayan Ertürk, bu görüşmede Aydın'daki mevcut durumu ve yapılan çalışmaları anlatma fırsatı bulacaklarını söyledi. 2014 seçimlerinde AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerini kazanamamasının en büyük nedeninin adayların geç belirlenmesi olduğuna dikkat çeken Ertürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adayların daha erken açıklanmasını isteyeceklerini sözlerine ekledi. - AYDIN