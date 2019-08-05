Aydemir Yeni Nesil Gençliği anlattı

Milletvekili Aydemir, 'Yeni Nesil Gençlik için mühim olan, tekdir yahut takdir değil; numune-i timsal yol göstericilerin varlığıdır. Vurgumuz, sözden ziyade hal dilinin ehemmiyetinedir.'dedi.

AYDEMİR'DEN HAFTA SONU MESAİSİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yaz dönemi Erzurum çalışmaları kapsamında STK ve Meslek teşekküllerini ziyaret etti. Anadolu Gençlik Zirvesi Gençlik Buluşması etkinliğinin konuğu olan Milletvekili Aydemir "Yeni Nesil Gençlik" konulu bir konferans verdi. Kızılay Erzurum Şube Başkanlığında yöneticilerle bir araya gelen Aydemir, Türkiye Emekliler Derneği'nde istişarelerde bulundu. Mumcu caddesi esnafını dolaşarak il ekonomisinin nabzını tutan Milletvekili Aydemir, Yücelik ve Soslu ailelerinin mutluluklarını paylaştı.

AYDEMİR GENÇLERLE BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Anadolu Gençlik Zirvesinde gençlikle buluştu. Yeni Nesil Gençlik konulu söyleşinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın nesli olarak tarif ve tasvir ettiği; 'mukaddesata sadık, ecdada vefalı' gençliğin yetişmekte olduğunu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda kaydedilen değerler yaklaşımıyla, Çanakkale ve Aziziye ruhunu diri tutacak gençlerin kendilerini ifade fırsatı bulduğunu aktardı.

AYDEMİR GENÇLİĞİN UFKUNU PAYLAŞTI

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe bakışı, Mütefekkir edip Osman Yüksel Serdengeçti'nin gençlik tespitleri; milli ve manevi değerlerin savunucusu güzel insan Mehmet Akif İnan'ın gençliğe dair öngörü ve vurguları, Mütefekkir Prof. Dr. Mümtaz Turhan ve Prof. Dr. Erol Güngör'ün çizdiği gençlik vizyonunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe çizdiği büyük ve mümtaz ufku paylaşan Milletvekili Aydemir, Dadaşlığın Asım'ın neslini takdim eden bir duruş olduğunu belirtti.

'YENİ NESİL GENÇLİK' SÖYLEŞİSİ

Akademisyen ve eğitimcilerin yoğun katılım gösterdiği söyleşi sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir,'"Yeni Nesil Gençlik" muhtevalı bir sohbet meclisindeydik. Vurgumuz, sözden ziyade hal dilinin ehemmiyetineydi. Gençler için mühim olanı, tekdir yahut takdir değil; numune-i timsal yol göstericilerin varlığı. Tertip heyetine, katılımcılara minnettarız.' yorumunu yaptı.

AYDEMİR KIZILAY'IN KONUĞU OLDU

Milletvekili Aydemir hafta sonu çalışmaları düzeyinde Erzurum Kızılay Şube Başkanlığında yöneticilerle bir araya geldi. Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ile görüşen Milletvekili Aydemir, 'Kızılay Şube Başkanlığımızı ziyaret edip yönetici kardeşlerimizle çalışmaların sohbetini yaptık. Başkanımız sayın Hüseyin Bozhalil'in Kızılay'a Kurban Bağışlarının milletimizin ilgi sahasında olduğu ve memnuniyetini ifadesinden mutlu olduk.' ifadesini kullandı.

AYDEMİR'DEN MESLEK ODALARI İSTİŞARESİ

Milletvekili Aydemir, ekonomi gündemini paylaşmak, ekonomiye yön veren STK ve meslek teşekküllerinin nabzını tutmak amacıyla, başta Erzurum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği(EESOB) olmak üzere il meslek odalarını ziyaret edip, ticari gelişmelerle birlikte sosyal yaklaşımları da ele aldı. Meslek odalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir saygı ve sevgi duyulduğu, yöneticilerin Cumhurbaşkanının ülke için çizdiği rotada sabit kadem olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde AK Parti'ye ve tarafımıza gösterilen hüsnü kabule minnettarız.'dedi.

ESOB'DA EKONOMİ GÜNDEMİ

EESOB Başkanı Rasim Fırat ve Oda yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, son iktisadi gelişmeleri ele aldı. Aydemir, Başkanların, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 24'ten 19,75'e çekmesi ve piyasaya yansıyan pozitif süreci, "Çok iyimseriz, daha iyi gelişmeler bekliyoruz" ifadeleriyle değerlendirdiklerini, sürecin pozitif seyre girdiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

AYDEMİR'DEN EMEKLİLERE VEFA

Milletvekili Aydemir'in bir diğer istişare adresi Türkiye Emekliler Derneği oldu. Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir,

Emekliler Derneği'ni: 'Tecrübe ve emekleriyle, Ülkemizin gerçek mimarı olanların ocağı' olarak tarif etti. Milletvekili Aydemir emeklilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerine müteşekkir bulunduklarını, emeklilere gösterilen bu özel yaklaşımı minnettarlıkla karşıladıklarını açıkladı.

AYDEMİR MUMCU ESNAFININ TESPİTLERİNİ PAYLAŞTI

Hafta sonu çalışmaları düzeyinde esnaf buluşmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, Mumcu Caddesi esnafınca ağırlandı. Ekonomik güncelin ele alındığı ziyaretlerde esnaf Erzurum ticaret sektörüne dair beklentilerini paylaştı. Aydemir, 'Erzurum'u tarif eden esaslı muhitlerden birisi Mumcu Caddesidir. Esnaf ve vatandaşla sohbetten istifademiz hep yüksek oluyor. Yüreklerindeki dadaşca duyguya, kalb-i yaklaşıma şükran duyuyoruz.'dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA