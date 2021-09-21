Aydemir: 'Türbeyi aziz kılan bekçisidir' - Haberler
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Aydemir: 'Türbeyi aziz kılan bekçisidir'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Aydemir: 'Türbeyi aziz kılan bekçisidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini tersyüz eden ahlak fukaraları matbuatın yüz karalarıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini tersyüz eden ahlak fukaraları matbuatın yüz karalarıdır.' dedi. Milletvekili Aydemir, 'Türbeyi aziz kılan bekçisidir' sözünü hatırlatarak gerçek gazetecilik yapanların mesleğe sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Milletvekili Aydemir, gerçek gazetecilerin yalan üzerine kurgulanan haber ciliğe tepki vermeleri, gazetecilik onuruna sahip çıkmalarının bir görev olduğunu ifade etti.

Bu gazetecilik değildir'

Milletvekili Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bir gazetenin manşetine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok net, açık bir biçimde yurtlardaki kapasiteye dönük açıklamalar yapıyor. Kira artışlarıyla ilgili en küçük, o anlamda ifadesi yokken, sanki kira artışları önemsizmiş gibi manşet yapıyorlar. Bunun adı, ahlaksızlıktır. Bu, gazetecilik değildir." diye konuştu.

'Yaptıkları basın etiğine ve gazetecilik kimliğine hakarettir'

20 Eylül 1946'da Basın Kanunun kabul edildiğini, bugüne kadar yasanın meriyette olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 75 Yıl sonra, yalanı meşrep edinenlerin gazeteci kimliği taşımasına itirazını dile getirerek, Yasaya rağmen bugün gelinen noktada bir büyük rezaletin yaşandığına dikkat çekti. Milletvekili Aydemir yalan üzerine kurgulanan haber ciliğin basına, basın etiğine ve gazetecilik kimliğine hakaret olduğunun altını çizdi.

'Gerçek gazetecilerin itiraz etmesi gerekir'

Erzurum'un 'Türbeyi aziz kılan bekçisidir' sözünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Meslek mensuplarıdır o mesleği daha saygın hale getiren. Hangi mesleki formasyonda bulunursanız bulunun, o işi yapanlar ne kadar saygın davranırlarsa o meslek de toplumda o derece itibar görür, kabul görür. Şimdi geldiğimiz noktada maalesef bazı basın kuruluşları, ya da kendisine gazeteci diyen ama hakikatte gazeteci olmayan, gazeteciliğin kelime anlamıyla uzaktan yakından ilgisi olmayanlar maalesef isimlerini öyle etiketlendirdikleri için gazeteciliğin de saygınlığı kalmıyor. Gerçek gazetecilerin bu duruma itiraz etmesi gerekir. ' ifadesine yer verdi.

Sosyal Medya ve Karalama Kampanyaları

Sosyal medya adı altında iftira ve karalama kampanyaları yürütüldüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bir sosyal medya, bir internet medyası çıkmış, yazıyor, koyuyor oraya, bir müddet sonra da kaldırıyor. Ama o biliyor ki, ben buradan şunu yayınladığımda, birkaç bin kişi gördü mü kardır, diye düşünüyor. Bu edepsizliktir, ayıptır. Bu yaklaşımı kınıyoruz. ' dedi.

Bunların eline fırsat geçse Türkiye ne hale gelir?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün "Mavi Vatan" kavramına ilişkin açıklamalarına yönelik, "Bu ifadeleri sefir ifadesi değil. Bunların eline fırsat geçse Türkiye ne hale gelir?" ifadesini kullandı.

'Böyle siyaset olur mu? "

Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da eğer kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı oluşturursunuz." açıklamasını değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Mavi Vatan kavramına karşı olduğunu söylüyor. Denizlerdeki hakkımızın gasbedilmesini açıkça savunuyor. Utanma yok, böyle bir siyaset olur mu? Ben sefir demiyorum, sefil diyorum ona. Bu ifadeleri sefir ifadesi değil. Bunların eline fırsat geçse Türkiye ne hale gelir?" değerlendirmesinde bulundu.

'PKK Kürt Düşmanıdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyaç olduğu ve HDP'nin meşru bir organ olarak görülebileceğine ilişkin açıklamasına Milletvekili Aydemir, "Bir defa bile, bu imansız, vicdansız, binlerce, on binlerce insanımızın katili, en başta da Kürt düşmanı PKK'yı kınamamış bir siyasi yapının, Kürt meselesini çözeceğini söyleyebilecek kadar dünyadan, Türkiye hakikatlerinden bi haber hali var." karşılığını verdi. - ERZURUM

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